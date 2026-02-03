Elektri võrgutasu kerkib kodutarbijale mõnikümmend senti kuus

Konkurentsiamet kinnitas 1. veebruaril tehtud otsusega elektri ülekandeteenuse uued tasud, mille rakendamise järel kerkib keskmise, kalendrikuus umbes 250 kilovatt-tundi tarbiva kodutarbija elektri koguarve vähem kui poole euro võrra ehk umbkaudu 0,5 protsenti, teatas Elering.

Tasude tõus puudutab esmalt otseseid Eleringi ehk elektri põhivõrguoperaatori kliente, kelleks on väike hulk suurettevõtteid ja jaotusvõrguoperaatorid, suurimana Elektrilevi.

Uued tasud hakkavad Eleringi otseklientidele kehtima alates 5. maist, aga mõju jõuab kodutarbijate ja teiste jaotusvõrkude klientideni peale seda, kui jaotusvõrgud on konkurentsiameti heakskiidul ka enda tasusid korrigeerinud, ehk vähemalt kolme kuu pikkuse viitega, märkis Elering.

Võrgutasu muutuse hinnanguline mõju keskmisele kodutarbijale on 0,1 senti kilovatt-tunni kohta, mis tähendab keskmise kuuarve suurenemist 0,3 euro võrra, teatas Elering.

Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk ütles, et Eleringi aastased kulud on kasvanud 16,1 miljoni euro võrra, koostöös konkurentsiametiga jõuti lahenduseni, millega sellest 6,7 miljonit kogutakse tarbijatelt. Ülejäänud 9,4 miljonit kaetakse omaniku ehk riigi väiksema kasumiootuse ja ülekoormustulu kasutamisega.

Eleringi sõnul on hinnamuutus vajalik elektri varustuskindluse tagamiseks ning kriisivalmiduse suurendamiseks, kattes viimaste aastatega aset leidnud investeeringute ja hoolduskulude märgatava kallinemise.

Eleringi märkis, et nende praegused ülekandetasud on ligikaudu samal tasemel kui 10 aastat tagasi ning et edaspidi tuleb Eleringil tasusid suure tõenäosusega korrigeerida senisest tihedamini.