ERJK uurib Reformierakonnalt võimaliku keelatud annetuse kohta

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) juht Liisa Oviir saatis Reformierakonnale järelepärimise tasumata arve kohta tarkvaraettevõttele ADM Interactive. Tasumata jätmise korral on see tema sõnul käsitletav keelatud annetusena.

ERJK saadetud kirjas seisab, et Reformierakond on osaliselt jätnud ettevõttele ADM Interactive tasumata 80 000 eurot kogusummast 213 144,28 eurot.

Arve on väljastatud eelmise aasta 31. oktoobril ja selle maksetähtajaks on märgitud eelmise aasta 21. november. Möödunud aasta 31. detsembri seisuga on arvest tasumata 80 000 eurot.

"Eeltoodust järeldub, et osaliselt on arve tasumisega viivitatud ning erakond on sel moel kasutanud võlausaldaja rahalisi vahendeid, mis on käsitatav erakonna krediteerimisena. Maksetega viivitamisel tekib võlgnikul tavapäraselt kohustus tasuda võlausaldajale viivitusintressi. Viivitusintressi kohaldamata jätmise

korral on erakonnaseaduse tähenduses tegemist erakonna krediteerimisega soodustatud tingimustel ning saadud soodustus on käsitletav juriidilise isiku keelatud annetusena," seisab Reformierakonnale saadetud kirjas.

Liisa Oviir märgib, et erakonnaseaduse kohaselt võib erakond laenu võtta üksnes krediidiasutuselt, ja seda turutingimustel.

"Eelnevast tulenevalt palume selgitada, milliste ja millistel tingimustel sõlmitud lepingute alusel tasub erakond nimetatud arve OÜ-le ADM Interactive ning esitada seda kinnitavad tõendid, kus muuhulgas kajastuks viivitusintressi määr ning viiviste arvestamise ja tasumise kord," seisab kirjas.

Samuti palub ERJK esitada nimetatud arve koopia ja selle osamaksete tasumist tõendavad maksekorraldused ning viivisearved ja nende tasumist tõendavad maksekorraldused.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles ERR-ile, et Reformierakond kavatseb tasumata arve koos viivisega ära maksta.

"Pärast mahukat valimiskampaaniat on selline järelevalve tavapärane. Meie majapidamine on korras ning tasume ka veel tasumata arve koos ette nähtud viivisega. ERJK järelpärimine on igati kohane ning vastame neile peatselt," ütles Vaga.