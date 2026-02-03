Times: muutunud dünaamikast hoolimata püsib kullaturul optimism

Kulla ja hõbeda hinda tabas hiljuti järsk langus, kuid ajalehele The Times hinnangul valitseb turul endiselt ettevaatlik optimism. Samas leiavad investorid, et senine dünaamika on muutunud ning turul hakkab esinema rohkem hinnakõikumisi.

Leht kirjutab, et kui investori eesmärk oli kasumi maksimeerimine, siis eelmine nädal oli müügiks hea aeg. Möödunud nädala neljapäevaks oli kulla hind jõudnud 5600 dollarini untsi kohta. Aastaga oli hind märkimisväärselt tõusnud, mis võimaldas investoritel võtta priske kasumi.

Siis langes kulla ja hõbeda hind järsult ning sellise kasumi teenimise võimalus on nüüdseks läbi. Mõned analüütikud eeldavad, et hinnatõus saab aga taas hoo sisse ning kulla hind võib lähiajal ületada 6000 dollari piiri

Eelmisel nädalal mõjutas finantsturge ilmselt enim Trumpi teadaanne, et alates maist hakkab föderaalreservi juhtima Kevin Warsh.

Wall Streeti ärihaid eeldavad nüüd, et Warshi juhitud föderaalreserv ei allu Trumpi survele ning võib vajadusel rakendada karmi rahapoliitikat. Varem eeldati, et föderaalreserv alandab intressimäära ühe protsendini.

Kui intressimäärad langevad, siis USA võlakirjade tootlus on madalam. Investorid pööravad siis pilgu teiste riikide võlakirjade poole ehk USA võlakirjad pole enam nii atraktiivsed. Intressilanguse ajal kipub ka dollar nõrgenema ja see soodustab raha liikumist väärismetallide poole. USA inflatsioon püsib aga endiselt 2,7 protsendi juures ning Warshi juhtimisel võib föderaalreserv jätkata senisel karmil rahapoliitika kursil. Investorid eeldasid pärast Warshi ametisse nimetamist, et dollari senine nõrgenemine ei pruugi enam jätkuda.

"Warshi kandidatuur tugevdas ootusi karmima rahapoliitilise hoiaku suhtes," ütlesid finantsfirma ING analüütikud.

Dollar on viimase nädala jooksul ka tugevnenud, vahetult enne Warshi teadaannet oli see aga kukkunud viimaste aastate madalaimale tasemele. Dollari odavnemine ja hirm selle tuleviku pärast oli aga hiljutise kullaralli peamiseks tõukejõuks. Vahetult enne Warshiga seotud teadaannet sai kulla hind eriti kiire hoo sisse, kuid seejärel muutus dünaamika järsult.

Ajaleht The Times hindab, et paljud investorid arvasid sel hetkel, et õige aeg on müüa ning kulla hinnast lendaski järsku õhk välja. Vaatamata järsule langusele valitseb turul siiski endiselt optimism ning finantshiiglane JPMorgan eeldab, et kuld võib jõuda 6300 dollarini untsi kohta.

Finantsfirma Peel Hunt analüütik Peter Mallin-Jones tõi välja, et kuigi turgu tabas järsk langus, on kulla hind naasnud sinna, kus see oli alles jaanuari alguses. Sarnane olukord valitseb ka teiste metallide turgudel.

Investorid vaatavad kulla hinna keerdkäikude prognoosimiseks ka idapoolsete turgude poole.

"Järgnevatel päevadel pöördub tähelepanu Hiinale, mis on viimastel kuudel mõjutanud enim nõudlust," ütles finantsfirma Saxo Bank analüütik Ole Hansen.

Hiina keskpank on viimase kümnendi jooksul suurendanud kullaoste. Viimased andmed näitavad, et 2025. aastal need ostud vähenesid, kuid mahud olid siiski endiselt väga suured. Finantsfirma ING eeldab seetõttu, et kullaturg on lähiajal väga volatiilne.

"Lühiajaline suund sõltub tõenäoliselt Hiina investorite poolt tehtavate ostude languse ulatusest. Ükskõik, kuidas turud edasi liiguvad, siis näib, et see jätkub metsiku sõiduna," teatas ING.