Tallinna volikogu läheb Kopli liinide lääneala planeeringuga teisele katsele

Tallinna linnavalitsus esitas uuesti linnavolikogule vastuvõtmiseks Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu. Planeering tuli uuesti esitada, kuna eelmise volikogu koosseisu ajal jäi selle menetlus pooleli ning otsuseta eelnõud langesid menetlusest välja.

Planeering hõlmab ligi 13 hektari suurust maa-ala, kuhu kavandatakse uus elamupiirkond koos avaliku ruumi lahendustega.

Alale ehitatakse üksteisest eristuvad kvartalid. Kavas on ehitada või rekonstrueerida 31 korterelamut, mis on valdavalt kolme-neljakorruselised, kuid üks kortermaja on ka üheksakorruseline.

Lisaks korterelamutele ehitatakse kaubandus-, teenindus- ja büroopinnad ning lasteaed. Alale rajatakse kergliiklusteed ning mereäärne rannapromenaad, kus hakkavad asuma mängu-, puhke- ja sportimisalad.

Planeering arvestab ka jalakäijate liikumissuundadega Kase ja Süsta pargi ning ühistranspordipeatuste poole.

Linnaplaneerimise abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond) lausus, et planeering esitati uuesti, kuna eelmise volikogu koosseisu ajal ei tehtud selle suhtes otsust.

"Planeeringulahendus võimaldab hoida piirkonna ajaloolist iseloomu, kuid samal ajal luua kaasaegse ja tervikliku elukeskkonna. Oluline on, et piirkonnas oleks mitmekesine teenuste valik ning igapäevane liikumine toimiks mugavalt nii jalgsi, jalgratta kui ka ühistranspordiga," ütles Terik.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Kui volikogu detailplaneeringu vastu võtab, korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja Põhja-Tallinna valitsus avaliku väljapaneku ja arutelu.