Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 4. veebruaril kell 12.57:

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks teismelist;

- Meedia: Ukraina õhulöök jättis Belgorodi linna elektrita;

- Abu Dhabis algasid USA vahendatud Ukraina ja Venemaa kõnelused;

- Trump ärgitas pärast rünnakute taasalustamist Putinit sõda lõpetama.

Araabia Ühendemiraatides algas kolmapäeval teine voor USA vahendatud rahukõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel, teatas Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov.

Kreml jõudis samas juba teatada, et sõda jätkub seni, kuni Kiiev nõustub Moskva poolt esitatud tingimustega.

"Kuni Kiievi režiim teeb vastavad otsused, jätkub sõjaline erioperatsioon," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks teismelist

Venemaa droonirünnakus Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporižžja linnale hukkus kaks teismelist ja sai viga vähemalt 11 inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

Sissetungi neljanda aastapäeva lähenedes on Moskva Ukrainat pommitanud pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakutega, võttes sihtmärgiks peamiselt riigi energiataristu.

Teisipäeva hilisõhtul tabas Venemaa rünnak elamurajooni Zaporižžjas.

"Hukkus kaks inimest: 18-aastane noormees ja tütarlaps," ütles oblasti kuberner Ivan Fedorov sotsiaalmeedias.

Ukraina päästeteenistuse postitatud piltidel oli näha kahte surnukeha ning sündmuskohal põlenud autosid ja suitsevaid rususid.

"Seni on arstiabi vajanud 11 inimest, sealhulgas kolm last," lisas Fedorov.

"Ohvrite seas on kaks Zaporižžjas äsja mõrvatud teismelist. See on massimõrv. See on genotsiid," sõnas peaminister Julija Svõrõdenko.

Meedia: Ukraina õhulöök jättis Belgorodi linna elektrita

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina õhulöök jättis Venemaal asuva Belgorodi linna elektrita.

Blackout in Belgorod, Russia, after a missile attack. pic.twitter.com/ZB9jo3bQYH — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 3, 2026

Trump ärgitas pärast rünnakute taasalustamist Putinit sõda lõpetama

USA president Donald Trump ärgitas teisipäeval Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit lõpetama pea neli aastat kestnud agressioonisõda Ukraina vastu.

"Ma tahan, et ta lõpetaks sõja," ütles Trump.

Hiljuti sai läbi n-ö energiarahu, mille raames oli Moskva nõustunud ajutiselt peatama rünnakud Ukraina elutähtsa energiataristu vastu.

Küsimusele, kas ta on pettunud, et Putin pausi ei pikendanud, vastas Trump: "Ma oleksin seda soovinud."

Samas väitis Trump, et Putin pidas oma sõna seoses rünnakute peatamisega, mis Trumpi väitel kestis terve nädala.

"See on suur asi, teate, üks nädal. Me lepime kõigega, sest seal on tõesti väga külm," rääkis Trump.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 780 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 243 070 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 11 637 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 992 (+7);

- suurtükisüsteemid 36 915 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1634 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1293 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 123 743 (+1355);

- tiibraketid 4245 (+40);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 76 949 (+211);

- eritehnika 4062 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.