Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 4. veebruaril kell 5.40:

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks teismelist;

- Meedia: Ukraina õhulöök jättis Belgorodi linna elektrita;

- Trump ärgitas pärast rünnakute taasalustamist Putinit sõda lõpetama.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks teismelist

Venemaa droonirünnakus Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporižžja linnale hukkus kaks teismelist ja sai viga vähemalt 11 inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

Sissetungi neljanda aastapäeva lähenedes on Moskva Ukrainat pommitanud pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakutega, võttes sihtmärgiks peamiselt riigi energiataristu.

Teisipäeva hilisõhtul tabas Venemaa rünnak elamurajooni Zaporižžjas.

"Hukkus kaks inimest: 18-aastane noormees ja tütarlaps," ütles oblasti kuberner Ivan Fedorov sotsiaalmeedias.

Ukraina päästeteenistuse postitatud piltidel oli näha kahte surnukeha ning sündmuskohal põlenud autosid ja suitsevaid rususid.

"Seni on arstiabi vajanud 11 inimest, sealhulgas kolm last," lisas Fedorov.

"Ohvrite seas on kaks Zaporižžjas äsja mõrvatud teismelist. See on massimõrv. See on genotsiid," sõnas peaminister Julija Svõrõdenko.

Meedia: Ukraina õhulöök jättis Belgorodi linna elektrita

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina õhulöök jättis Venemaal asuva Belgorodi linna elektrita.

Blackout in Belgorod, Russia, after a missile attack. pic.twitter.com/ZB9jo3bQYH — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 3, 2026

Trump ärgitas pärast rünnakute taasalustamist Putinit sõda lõpetama

USA president Donald Trump ärgitas teisipäeval Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit lõpetama pea neli aastat kestnud agressioonisõda Ukraina vastu.

"Ma tahan, et ta lõpetaks sõja," ütles Trump.

Hiljuti sai läbi n-ö energiarahu, mille raames oli Moskva nõustunud ajutiselt peatama rünnakud Ukraina elutähtsa energiataristu vastu.

Küsimusele, kas ta on pettunud, et Putin pausi ei pikendanud, vastas Trump: "Ma oleksin seda soovinud."

Samas väitis Trump, et Putin pidas oma sõna seoses rünnakute peatamisega, mis Trumpi väitel kestis terve nädala.

"See on suur asi, teate, üks nädal. Me lepime kõigega, sest seal on tõesti väga külm," rääkis Trump.