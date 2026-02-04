Allikad: USA väljastab peagi loa nafta tootmiseks Venezuelas

Kolm asjaga kursis olevat allikat ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et USA võib peagi anda välja tegevusloa, mis lubab rahvusvahelistel energiafirmadel taas toota Venezuelas naftat.

Allikate teatel töötab USA valitsus selle nimel, et anda litsents välja juba sel nädalal. See annaks ettevõtetele võimaluse toota Venezuelas naftat ja gaasi.

"Presidendi meeskond töötab ööpäevaringselt, et tagada naftafirmade võimalus investeerida Venezuela naftataristusse. Jälgige uudiseid," ütles Valge Maja pressiesindaja Taylor Rogers.

Trumpi administratsioon tahab Venezuela naftatootmisele taas hoo sisse anda. Hiljuti leevendas USA sanktsioone Venezuela naftatööstusele, väljastades üldlitsentsi, mis lubab ettevõtetel teha tehinguid riikliku naftafirmaga. Litsents hõlmab kokkuleppeid Venezuela nafta eksportimiseks, ostmiseks, transpordiks ja rafineerimiseks.

Trump on juba varem teatanud, et USA naftahiiglased võiksid Venezuelasse investeerida 100 miljardit dollarit. Kasum jaguneks siis venezuelalaste ja Ühendriikide firmade vahel.

Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, üle 300 miljardi barreli. Samas on tootmine peaaegu täielikult kokku kuivanud, kuna sotsialistlik režiim sundvõõrandas aastakümneid tagasi USA naftahiiglaste varad. Energiafirma Chevron oli ainus USA ettevõte, mis suutis riigis tegevust jätkata.

Viimasel ajal on aga Venezuela võimuladvikus toimunud suured muutused, kuna USA vahistas 3. jaanuaril filigraanse operatsiooni käigus vasakpoolse diktaatori Nicolas Maduro. Eelmisel nädalal kiideti Venezuelas heaks ka ulatuslik naftasektori reform, mis peaks andma välismaistele energiafirmadele vabamad käed tootmise suurendamiseks.