Soome tarbijahinnad tõusid jaanuaris ühe protsendi võrra
Soome tarbijahinnad tõusid jaanuaris aastases võrdluses 1,0 protsenti, selgus kolmapäeval avaldatud ametlikest andmetest.
Inflatsioon näitab Soomes taandumise märke, veel detsembris tõusid tarbijahinnad 1,7 protsenti.
Jaanuaris mõjutas hinnatõusu enim haridusteenuste, toidukaupade ja tubakatoodete hinnatõus. Toiduainete hinnad tõusid kaks protsenti. Neid tõuse leevendasid aga transpordi-, tervishoiu- ja eluasemekulude stabiliseerumine
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Yle