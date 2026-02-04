Soome tarbijahinnad tõusid jaanuaris ühe protsendi võrra

Inflatsioon näitab Soomes taandumise märke, veel detsembris tõusid tarbijahinnad 1,7 protsenti.

Jaanuaris mõjutas hinnatõusu enim haridusteenuste, toidukaupade ja tubakatoodete hinnatõus. Toiduainete hinnad tõusid kaks protsenti. Neid tõuse leevendasid aga transpordi-, tervishoiu- ja eluasemekulude stabiliseerumine