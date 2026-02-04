Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur julgeolekudebatt
Kas jutud maailma senise julgeolekuarhitektuuri kokkukukkumisest on liialdus? Millist rolli hakkab lähiaastatel mängima Euroopa? Kuidas Eesti peaks nende karide vahel edukalt purjetama? ETV "Esimeses stuudios" debateerivad poliitikud täna julgeoleku teemal.
Stuudios on Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Urmas Reinsalu (Isamaa), Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Kalev Stoicescu (Eesti 200).
"Esimene stuudio" algab kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi