Kuressaare kuursaali uued omanikud taastavad sammhaaval hoone ajaloolist ilmet

Möödunud talvel ostis Kuressaare lossipargis asuva 19. sajandil ehitatud kuursaalihoone Saare Kuur, mille omanikud on võrdsetes osades Kristjan Rahu, Erich Teigamägi ja Peeter Tiitson.

Teigamägi ütles ERR-ile, et hoones jätkab tegutsemist senine üürnik, kuid maja remontimisega juba tegeldakse.

"Soovime selle maja elujõudu säilitada sellisel viisil, et ta oleks tegevuses. Hetkel käib järgmise remonditsükli planeerimine, soovime seda teha selliselt, et see ei segaks põhihooajal üürnikul teenindamist," rääkis ta.

Omanikud, kes on kõik päritolult Saaremaaga seotud, soovivad, et kuursaali funktsioon samaks jääks, ehkki Teigamäe sõnul ei ole nad vastu, kui sinna lisaks restoranile ja peopaigale ka täiustavaid funktsioone lisandub.

"Meie huvi on, et maja oleks igatpidi atraktiivne, uhke ajaloolise välimusega. Oleme kogunud kokku kõik pildid, mis oleme arhiividest ja vanadest ajalehtedest leidnud, et maja rohkem tunnetada, selle olemust ja ajalugu teada," kirjeldas ta.

Praegu on kuursaal suletud, sest külma ilmaga on seal tegutsemiseks kõlblikku temperatuuri keeruline säilitada. Teigamägi märkis, et kokkulepete sõlmimine, millal saaks remonti teha, on parajasti käsil ning seda loodetakse mõnevõrra teha kevadel, mahukamalt aga sügisel.

"See on kaunis suur väljakutse, sest tegu on ajaloolise hoonega," tõdes Teigamägi, kelle sõnul on praeguseks tehtud põhjalik ekspertiis. "Ise loodan täna, et sügisese renoveerimistsükli järel on enamus sellest protsessist toimunud, mida soovime teha."

Teigamäe sõnul ei ole tegu renoveerimiseks lihtsa objektiga, kuid väljakutse on ahvatlev. Remondi käigus soovivad omanikud muuta hoone veelgi väärikamaks ja luua sellest koha, mida alati külastada tasub.

Kui palju ümberehitusele raha kulub, ei ole veel selge, sest projektid alles täpsustuvad, kuid Teigamägi tõdes, et tegu on raha- ja ajamahuka ettevõtmisega.

Kuressaare kuursaal oli varem Vjatšeslav Leedo ja Arti Arakase ettevõtete omanduses, kuni pankrotihaldur selle möödunud aastal müüki pani.