Kolmapäeval püstitati Eestis uus elektritarbimise rekord

Elering Live`i järgi oli neljapäeva hommikul kell 10.15 Eestis tarbimine 1695 megavatti. Eleringist öeldi ERR-ile, et Elering Live kuvab 15-minutisi andmeid ning et nende enda 5-minutiliste andmete järgi oli kell 10.25 tarbimine veelgi suurem, 1723 megavatti.

Eelmine rekord langes kindlalt: seni oli Eesti kõigi aegade kõrgeim elektri tiputarbimine on 1599 megavatti, mis registreeriti 4. jaanuaril 2024.

Tootmine oli Eestis neljapäeval rekordi langemise ajal veidi all 850 megavati ehk elektrisüsteem oli korralikus defitsiidis.