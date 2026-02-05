Neljapäeval püstitati Eestis uus elektritarbimise rekord

Elering Live`i järgi oli neljapäeva hommikul kell 10.15 Eestis tarbimine 1695 megavatti. Eleringist öeldi ERR-ile, et Elering Live kuvab 15-minutisi andmeid ning et nende enda 5-minutiliste andmete järgi oli kell 10.25 tarbimine veelgi suurem, 1723 megavatti.

Eelmine rekord langes kindlalt: seni oli Eesti kõigi aegade elektri tiputarbimine 1599 megavatti, mis registreeriti 4. jaanuaril 2024.

Tootmine oli Eestis neljapäeval rekordi langemise ajal veidi alla 850 megavati ehk elektrisüsteem oli korralikus defitsiidis.