X!

The Washington Post koondas kolmandiku ajakirjanikest

Välismaa
The Washington Posti multimiljardärist omanik Jeff Bezos
The Washington Posti multimiljardärist omanik Jeff Bezos Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Välismaa

USA üks mõjuvõimsamaid ajalehti The Washington Post (WaPo) koondas kolmapäeval kolmandiku oma ajakirjanikest. Leht kuulub Amazoni asutajale Jeff Bezosele ning viimase kriitikud leiavad nüüd, et multimiljardär juhib väljaannet Donald Trumpi ja teiste ärihaide huvidest lähtuvalt.

Uudisteagentuuri AP teatel puudutab koondamislaine kõiki osakondi. Koondamise käigus likvideeris leht peaaegu kogu oma sporditoimetuse, lisaks sellele likvideeriti veel mitu välistoimetust. 

"See on lihtsalt laastav uudis kõigile, kes hoolivad ajakirjandusest Ameerikas ja tegelikult kogu maailmas. Washington Post on olnud mitmel moel oluline, seda nii uudiste, spordi, kui ka kultuuri kajastamisel," leidis Columbia ülikooli ajakirjandusprofessor Margaret Sullivan. 

Lehe viimane otsus sai ka teravat kriitikat, mis suunati selle miljardärist omaniku Bezose pihta. Viimane ostis ajalehe 2013. aastal 250 miljoni dollari eest. 

Trumpi esimesel ametiajal võttis leht, sarnaselt teiste vasakpoolsete väljaannetega, Valge Maja suhtes väga kriitilise hoiaku. Vabariiklased leidsid toona, et lehe kajastus on vasakpoolsuse suunas kallutatud. 

Bezos on maailma üks rikkamaid inimesi ning üritab nüüd võimul olevate vabariiklastega suhteid parandada. Tema kontrolli all olev väljaanne ei avaldanud viimastel valimistel toetust ühelegi presidendikandidaadile. 

Bezos teatas toona, et toetuse avaldamine looks lehele kallutatud kuvandi. Kriitikute sõnul mõjutas Bezose otsust aga hirm Trumpi kättemaksu ees. Vabariiklased võitsidki valimised ning kontrollivad nüüd nii kongressi kui ka Valget Maja. Lehe arvamustoimetus on viimasel ajal võtnud varasemast konservatiivsema hoiaku. 

Bezose viimaste aastate otsused tekitasid lugejaskonna seas suurt pahameelt ning leht kaotas hulga tellijaid. Leht jäi juba aastakümneid tagasi ilma ka konservatiivsetest lugejatest ning WaPo rahavoog on nüüd kuivanud kokku. 

The Washington Post kogus suurt rahvusvahelist kuulsust 1970. aastate alguses, kajastades Watergate'i skandaali. Paljastuste tõttu pidi toonane president  Richard Nixon ametist lahkuma. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AP, New York Post

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

12:38

The Washington Post koondas kolmandiku ajakirjanikest

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:28

Kuressaare kuursaali uued omanikud taastavad sammhaaval hoone ajaloolist ilmet

12:27

Kolmapäeval püstitati Eestis uus elektritarbimise rekord

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

12:21

Teaduse elutööpreemia pälvis taimeökoloog Martin Zobel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

04.02

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

04.02

Ülemiste piirkonda ootab ees 500 miljoni mahus investeeringuid

04.02

Stubb: USA muutub ja tema uus ideoloogia on vastuolus meie omaga Uuendatud

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva

04.02

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

12:02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

11:29

Mihkels teeb reedel Omaanis hooaja avastardi

10:56

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

loe: kultuur

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

loe: eeter

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

11:41

Urmas Oru: skandaalikesed tekivad siis, kui vaatajat liiga palju üllatada

11:09

Galerii: "Terevisioon" tähistas 25. eetriaastat

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

04.02

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

04.02

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

04.02

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo