X!

Politico: Hispaania piirkondlikud valimised ennustavad Sanchezile raskusi

Välismaa
Hispaania peaminister Pedro Sanchez
Hispaania peaminister Pedro Sanchez Autor/allikas: SCANPIX/Matias Chiofalo/Contacto via ZUMA Press
Välismaa

Hispaania konservatiivid loodavad, et kolm lähikuudel toimuvat piirkondlikku valimist võivad viia sotsialistist peaministri Pedro Sanchezi valitsuse langemiseni, kirjutab Politico.

Esimene hääletus toimub sel pühapäeval, 8. veebruaril riigi kirdepiirkonnas Aragonis.

Aragoni on hakatud kutsuma "Hispaania Ohioks", kuna sealne valimistulemus peegeldab ajalooliselt riigi üldist meelestatust. Praeguste prognooside kohaselt juhib seal parempoolne Rahvapartei (PP), kuid suurimat kasvu oodatakse äärmusparempoolselt erakonnalt Vox.

Aragonile järgnevad valimised veel kahes Rahvapartei kontrolli all olevas piirkonnas: märtsis Castilla y Leonis ja juunis Andaluusias.

Konservatiivide eesmärk on valimistel ära kasutada sotsialistide korruptsiooniskandaale, mis on peaminister Sanchezi positsiooni tõsiselt nõrgestanud, et kinnistada Rahvapartei domineerimine piirkondlikul tasandil ja suurendada survet Madridi keskvõimule.

Sanchezi koalitsioon on skandaalide tõttu juba praegu nurka surutud.

Viimastel kuudel on meedias domineerinud uurimised kahe endise tipp-poliitiku altkäemaksuskeemide kohta ning teiste parteiliikmete vastu on esitatud süüdistused seksuaalses ahistamises.

Lisaks on opositsioonile andnud laskemoona uurimine Sanchezi naise äritegevuse üle ja tema venna peagi algav kohtuprotsess mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses.

Valitsuse muresid on süvendanud ka jaanuaris toimunud kaks rongiõnnetust, milles hukkus kokku 47 inimest ja mis tõid kaasa kaose Hispaania raudteeliikluses.

Detsembris Extremaduras toimunud valimised andsid Rahvaparteile kätte valimiseelse hoo. Partei positsioon paranes veidi, samas kui sotsialistid kaotasid oma 28 kohast kümme.

Aragoni erakorralised valimised kutsus esile piirkonna president Jorge Azcon pärast parlamendi patiseisu, mis tekkis Voxi otsuse tõttu lõpetada konservatiivide toetamine. Küsitlused viitavad sarnasele tulemusele kui Extremaduras: Rahvapartei on kindel liider, sotsialistid aga loodavad vältida oma ajaloo halvimat tulemust piirkonnas.

Sotsialistid on andnud valimistele üleriigilise kaalu, seades oma kandidaadiks endise haridus- ja spordiministri Pilar Alegria. Nad hoiatavad, et Vox võib pärast järeleandmiste saavutamist siiski Rahvaparteiga valitsusliidu moodustada.

Peaminister Sanchez on Alegria kampaaniasse panustanud, kutsudes valijaid üles seisma vastu Rahvapartei ja Voxi võimalikule liidule, mida ta kirjeldab osana rahvusvahelisest paremradikaalsest lainest.

Kuigi analüütikud ei usu, et ainuüksi Aragoni tulemus sunniks Sanchezt kuulutama välja ennetähtaegseid üldvalimisi (valimised peaksid toimuma 2027. aastal), võib kaotuste jada Aragonis, Castilla y Leonis ja eriti sotsialistide kantsis Andaluusias muuta tema võimul püsimise äärmiselt keeruliseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Euroopa Keskpank jättis viiendat korda järjest intressimäärad muutmata

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

16:13

Muusikaplatvorm Spotify hakkab pakkuma paberraamatuid

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:53

Politico: Hispaania piirkondlikud valimised ennustavad Sanchezile raskusi

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:48

Jäämurdjad alustavad tööd ka Tallinna piirkonnas

15:45

Stalnuhhinile tasu määramine ei leidnud Narva volikogus taas toetust

15:40

Michal: Karise väljaütlemised on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

14:50

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

10:10

Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

12:27

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

loe: kultuur

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

loe: eeter

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

15:06

Toitumisnõustaja: vahet tuleb osata teha näljal ja isul

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.02.2026 15:00:00)

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo