Politico: Hispaania piirkondlikud valimised ennustavad Sanchezile raskusi

Esimene hääletus toimub sel pühapäeval, 8. veebruaril riigi kirdepiirkonnas Aragonis.

Aragoni on hakatud kutsuma "Hispaania Ohioks", kuna sealne valimistulemus peegeldab ajalooliselt riigi üldist meelestatust. Praeguste prognooside kohaselt juhib seal parempoolne Rahvapartei (PP), kuid suurimat kasvu oodatakse äärmusparempoolselt erakonnalt Vox.

Aragonile järgnevad valimised veel kahes Rahvapartei kontrolli all olevas piirkonnas: märtsis Castilla y Leonis ja juunis Andaluusias.

Konservatiivide eesmärk on valimistel ära kasutada sotsialistide korruptsiooniskandaale, mis on peaminister Sanchezi positsiooni tõsiselt nõrgestanud, et kinnistada Rahvapartei domineerimine piirkondlikul tasandil ja suurendada survet Madridi keskvõimule.

Sanchezi koalitsioon on skandaalide tõttu juba praegu nurka surutud.

Viimastel kuudel on meedias domineerinud uurimised kahe endise tipp-poliitiku altkäemaksuskeemide kohta ning teiste parteiliikmete vastu on esitatud süüdistused seksuaalses ahistamises.

Lisaks on opositsioonile andnud laskemoona uurimine Sanchezi naise äritegevuse üle ja tema venna peagi algav kohtuprotsess mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses.

Valitsuse muresid on süvendanud ka jaanuaris toimunud kaks rongiõnnetust, milles hukkus kokku 47 inimest ja mis tõid kaasa kaose Hispaania raudteeliikluses.

Detsembris Extremaduras toimunud valimised andsid Rahvaparteile kätte valimiseelse hoo. Partei positsioon paranes veidi, samas kui sotsialistid kaotasid oma 28 kohast kümme.

Aragoni erakorralised valimised kutsus esile piirkonna president Jorge Azcon pärast parlamendi patiseisu, mis tekkis Voxi otsuse tõttu lõpetada konservatiivide toetamine. Küsitlused viitavad sarnasele tulemusele kui Extremaduras: Rahvapartei on kindel liider, sotsialistid aga loodavad vältida oma ajaloo halvimat tulemust piirkonnas.

Sotsialistid on andnud valimistele üleriigilise kaalu, seades oma kandidaadiks endise haridus- ja spordiministri Pilar Alegria. Nad hoiatavad, et Vox võib pärast järeleandmiste saavutamist siiski Rahvaparteiga valitsusliidu moodustada.

Peaminister Sanchez on Alegria kampaaniasse panustanud, kutsudes valijaid üles seisma vastu Rahvapartei ja Voxi võimalikule liidule, mida ta kirjeldab osana rahvusvahelisest paremradikaalsest lainest.

Kuigi analüütikud ei usu, et ainuüksi Aragoni tulemus sunniks Sanchezt kuulutama välja ennetähtaegseid üldvalimisi (valimised peaksid toimuma 2027. aastal), võib kaotuste jada Aragonis, Castilla y Leonis ja eriti sotsialistide kantsis Andaluusias muuta tema võimul püsimise äärmiselt keeruliseks.