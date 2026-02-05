X!

Jäämurdjad alustavad tööd ka Tallinna piirkonnas

Eesti
Jäämurdja Botnica Tallinna sadamas
Jäämurdja Botnica Tallinna sadamas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Soome lahel alustatakse 11. veebruarist jäämurdetöödega ka Tallinna piirkonnas, teatas transpordiamet. See tähendab, et Kopli, Tallinna ja Muuga lahe sadamaid külastatavatele laevadele kehtivad ajutiselt lisanõuded.

Üha tõsisemaks muutunud jääolud tekitasid olukorra, kus lisaks Pärnu, Sillamäe ja Kunda sadamatele tuleb jäämurdega alustada ka Tallinna piirkonnas, märkis transpordiamet. Ameti peadirektor Priit Sauk määras Tallinna piirkonnas tööde alguseks 11. veebruari.

Jäämurdmise teenust hakkab Tallinna piirkonnas osutama riigilaevastiku prahitud laev Botnica, mille omanik on TS Shipping. Sel talvel on antud laev seni tegutsenud Sillamäe ja Kunda sadamas.

Alates 11. veebruarist kehtivad Kopli, Tallinna ja Muuga lahe sadamatesse sisenevatele ja lahkuvatele laevadele lisatingimused. Sealseid sadamaid külastatavatel laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või teiste klassifikatsiooniühingute samaväärne jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600 kilovatti.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Euroopa Keskpank jättis viiendat korda järjest intressimäärad muutmata

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

16:13

Muusikaplatvorm Spotify hakkab pakkuma paberraamatuid

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:53

Politico: Hispaania piirkondlikud valimised ennustavad Sanchezile raskusi

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:48

Jäämurdjad alustavad tööd ka Tallinna piirkonnas

15:45

Stalnuhhinile tasu määramine ei leidnud Narva volikogus taas toetust

15:40

Michal: Karise väljaütlemised on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

14:50

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

10:10

Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

12:27

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

16:41

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

16:10

Panteri võiduseeria sai otsa

15:50

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

loe: kultuur

16:30

Headreadi raamatuaasta blogi: Ants Viirese "Puud ja inimesed"

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

loe: eeter

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

15:06

Toitumisnõustaja: vahet tuleb osata teha näljal ja isul

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.02.2026 15:00:00)

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo