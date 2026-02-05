Jäämurdjad alustavad tööd ka Tallinna piirkonnas

Soome lahel alustatakse 11. veebruarist jäämurdetöödega ka Tallinna piirkonnas, teatas transpordiamet. See tähendab, et Kopli, Tallinna ja Muuga lahe sadamaid külastatavatele laevadele kehtivad ajutiselt lisanõuded.

Üha tõsisemaks muutunud jääolud tekitasid olukorra, kus lisaks Pärnu, Sillamäe ja Kunda sadamatele tuleb jäämurdega alustada ka Tallinna piirkonnas, märkis transpordiamet. Ameti peadirektor Priit Sauk määras Tallinna piirkonnas tööde alguseks 11. veebruari.

Jäämurdmise teenust hakkab Tallinna piirkonnas osutama riigilaevastiku prahitud laev Botnica, mille omanik on TS Shipping. Sel talvel on antud laev seni tegutsenud Sillamäe ja Kunda sadamas.

Alates 11. veebruarist kehtivad Kopli, Tallinna ja Muuga lahe sadamatesse sisenevatele ja lahkuvatele laevadele lisatingimused. Sealseid sadamaid külastatavatel laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või teiste klassifikatsiooniühingute samaväärne jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600 kilovatti.