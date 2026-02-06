X!

Trump jagas Obamaid ahvidena kujutavat videot

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/SAUL LOEB/AFP
Valge Maja eemaldas USA president Donald Trumpi sotsiaalmeedia kontol jagatud video, milles kujutati demokraadist endist president Barack Obamat ja esileedi Michelle Obamat ahvidena.

"Valge Maja töötaja tegi postituse eksikombel," ütles Valge Maja ametnik. "See on nüüdseks maha võetud."

Neljapäeva hilisõhtul jagas Trump minutilist videot, mis võimendas väiteid, nagu oleks tema 2020. aasta valimiskaotus olnud pettuse tulemus. Video lõpus oli mõnesekundiline, ilmselt tehisintellekti loodud, videoklipp tantsivatest ahvidest, kellele oli peale asetatud Obamade pead.

Postitus pälvis kiiresti teravat kriitikat tuntud poliitikutelt, sealhulgas Trumpi liitlaselt, mustanahaliselt vabariiklasest senaatorilt Tim Scottilt.

"Loodan südamest, et see oli võltsing, sest see on kõige rassistlikum asi, mida ma selles Valges Majas näinud olen," kirjutas Scott sotsiaalmeedias. "President peaks selle eemaldama."

New Yorgi vabariiklasest esindajatekoja liige Mike Lawler sõnas, et Trump peaks vabandama ja postituse kustutama.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt väitis, et postitus on tekitanud võltsi pahameelt, ning lisas, et tegemist oli kaadritega internetimeemist, mis kujutab president Trumpi džunglikuningana ja demokraate tegelastena multifilmist "Lõvikuningas".

Veidi enne reede keskpäeva teatas Valge Maja Trumpi, et video postitas töötaja ning et postitus on eemaldatud.

Obamade esindaja keeldus kommentaaridest.

"Kummitagu see Trumpi ja tema rassistlikke järgijaid, et tuleviku ameeriklased võtavad Obamaid kui armastatud figuure, vaadeldes samal ajal Trumpi kui plekki meie ajaloos," märkis endine Obama nõunik Ben Rhodes sotsiaalmeedias.

Videos, kust klipp pärineb, kujutatakse loomadena veel mitmeid teisi tuntud demokraate, sealhulgas New Yorgi esindajatekoja liiget Alexandria Ocasio-Cortezi, New Yorgi linnapead Zohran Mamdanit ja endist välisministrit Hillary Clintonit.

Ka Trumpi eelkäijat Valges Majas, Joe Bidenit, kujutatakse videos banaani sööva ahvina.

Trumpi on varem rassistliku retoorika pärast kritiseeritud. Ta propageeris pikalt vandenõuteooriat, nagu poleks Barack Obama sündinud Ameerika Ühendriikides. Möödunud detsembris kirjeldas Trump somaallasi kui prügi, kes tuleks riigist välja visata.

Eelmisel aastal pälvis Trump kriitikat selle eest, et kujutas mustanahalist demokraatide liidrit Hakeem Jeffriesit videos, kuhu olid talle juurde monteeritud vuntsid ja sombrero.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, BBC

