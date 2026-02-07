X!

Venemaal Tveri oblastis sai tabamuse keemiatehas

Välismaa
Kuvatõmmis Venemaa Tveri oblasti keemiatehase põlengu videost.
Kuvatõmmis Venemaa Tveri oblasti keemiatehase põlengu videost. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Venemaal Tveri oblastis sattus õhurünnaku alla keemiatehas, mis tabamuse järel süttis. Anonüümsete allikate väitel olevat USA ja Ukraina läbirääkijad arutanud võimalust saavutada Venemaaga rahulepe juba märtsis, kuid erimeelsused territooriumide küsimuses võivad seda edasi nihutada.

Venemaa sotsiaalmeediakontode teatel toimusid rünnakud Tveris ja Tveri oblastis umbes kell 3.50 öösel kohaliku aja järgi, kuna siis oli kuulda plahvatusi.

Samal ajal hakkasid sotsiaalmeedias levima kaadrid, milles oli näha põlengu kuma.

Kohalike elanike väitel rünnati Redkino eksperimentaalset keemiatehast. See toodab erinevaid keemilisi komponente nagu kütuselisandid, tehnilised kemikaalid, spetsiaalsed reaktiivid, mida kasutatakse Venemaa sõjaväe- ja kaheotstarbelistes programmides, muuhulgas lennunduses- ja kaitsetööstuses.

Veidi hiljem kinnitas oblasti kuberneri kohusetäitja Vitali Korolev rünnakut ja tulekahju ühele ettevõttele, kuid ta ei täpsustanud, millises tehases tulekahju süttis.

Väidetavalt arutasid USA ja Ukraina võimaliku rahuleppe tähtaegu

USA ja Ukraina läbirääkijad arutasid võimalust jõuda Venemaaga rahukokkuleppele juba järgmisel kuul, edastas reedel uudisteagentuur Reuters.

Reuters kirjutas, et sellest ambitsioonikast eesmärgist rääkis korraga kolm olukorraga kursis olevat allikat. Samas usuvad nad, et tähtaegu lükatakse tõenäoliselt edasi, kuna võtmeküsimuses, milleks on territooriumid, kokkuleppele ei jõuta.

Veel viis allikat väidab, et arutatud plaani kohaselt esitatakse mis tahes kokkulepe rahvahääletusele, mis peetakse üheaegselt valimistega.

"USA läbirääkimismeeskond, mida juhtisid erisaadik Steve Witkoff ja president Donald Trumpi väimees Jared Kushner, avaldas hiljutistel kohtumistel Abu Dhabis ja Miamis oma Ukraina kolleegidele arvamust, et parem oleks, kui hääletus toimuks võimalikult kiiresti," kirjutas Reuters.

Agentuuri allikate sõnul teatasid USA läbirääkijad, et president Trump keskendub novembris peetavate kongressi vahevalimiste tõttu oma riigi siseküsimustele, mis tähendab, et Ühendriikide kõrgetel ametnikel on rahulepingu üle läbirääkimiste pidamiseks vähem aega ja poliitilist kapitali.

Kahe allika sõnul arutasid USA ja Ukraina ametnikud valimiste ja referendumi korraldamist mais. Mitmed teised läbirääkimistega kursis olevad allikad nimetasid aga Washingtoni ajakava ebareaalseks.

"Ameeriklased kiirustavad väga," ütles üks allikas, lisades, et hääletus võidakse korraldada vähem kui kuue kuuga.

Ukraina soovib kogu valimiskampaania vältel relvarahu, et tagada rahvahääletuse aus korraldus, ning rõhutab, et Kremlil on rikkunud oma lubadusi vaenutegevuse lõpetamisest.

"Kiievi seisukoht on see, et milleski ei saa kokku leppida enne, kui USA ja tema partnerid pakuvad Ukrainale julgeolekugarantiisid," ütles allikas.

Zelenski: tuleb parandada reageerimist Venemaa droonirünnakutele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas õhujõudude tegevust riigi mitmes piirkonnas ebarahuldavaks ning teatas tegevustest, mis parandavad reageerimist tsiviilpiirkondadele suunatud ulatuslikele Venemaa droonirünnakutele.

Viimaste kuude korduvad Venemaa õhurünnakud on keskendunud Ukraina elektritaristule, põhjustades elektrikatkestusi ning häirides elamute kütet ja veevarustust külmal talvel.

"Ukraina relvajõudude õhuvägi. Seal toimuvad kaadrimuudatused, esialgu osades oblastites, üksustes - mis puudutab kaitset Vene Shahedide eest," ütles Zelenski reede õhtul traditsioonilises videopöördumises.

"Väikese õhutõrje komponent - täpsemalt ründedroonide vastu võitlemine - peab toimima oluliselt tõhusamalt ja vältima praegu esinevaid probleeme. Mitmel suunal on kaitse paremini üles ehitatud, osadel suundadel tuleb veel tööd teha, ja märkimisväärselt tööd teha," lisas ta.

Presidendi sõnul tegeleb kaitseminister Mõhhailo Fedorov selle temaatikaga ning õhujõudude juhataja Anatoli Krõvonožko sai täiendavad juhised.

"Ukraina kaitse- ja julgeolekujõududes on piisavalt jõude, piisavalt kogemusi, mida saab ja tuleb muuta laialdasemaks," ütles Zelenski.

"Kõik, mis on reaalselt toimib ühes või teises suunas, ühel või teisel tasandil, tuleb rakendada kõikjal, kus tulemusi on praegu vähem. Ja iga päev on oluline. Kõik otsused tuleb ellu viia maksimaalselt operatiivselt," lisas ta.

OSCE juhid külastasid esmakordselt pärast Ukraina sõja algust Moskvat

Kaks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juhti teatasid reedel, et tegid organisatsiooni poolt esimese visiidi Moskvasse pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

OSCE praegune eesistuja, Šveitsi välisminister Ignazio Cassis ja OSCE peasekretär Feridun Hadi Sinirlioğlu kohtusid neljapäeval ja reedel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

"Ilma dialoogita ei ole usaldust," ütles Cassis Viinis ajakirjanikele antud briifingul, mis käsitles nende neljatunniseid kõnelusi Lavroviga.

Cassise sõnul oli eesmärk "näidata valmisolekut suhelda ja öelda... me oleme siin, et teiega rääkida ja teid kuulata".

"Valmisolek koos rääkida, teineteist kuulata oli olemas ja ma näen selles suhtlemises alguspunkti," lisas ta.

Cassis ja Sinirlioğlu kohtusid esmaspäeval Kiievis ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Ukraina, Venemaa ja USA pidasid kolmapäeval ja neljapäeval Abu Dhabis kolmepoolseid kõnelusi osana Washingtoni vahendatud püüdlustest lõpetada ligi neli aastat kestnud sõda.

Cassise sõnul võiks OSCE kasutada oma kogemusi ja saata relvarahu korral Ukrainasse seire- ja kontrollimissiooni.

OSCE teatas avalduses, et Cassis ja Sinirlioğlu "rõhutasid Lavroviga peetud kõnelustel vajadust lõpetada sõda Ukrainas".

"Nad rõhutasid sõja jätkuvalt suurt inimkaotuste arvu," lisati avalduses.

Külma sõja ajal sündinud OSCE, mille peakorter asub Viinis, üritab naasta diplomaatilisele areenile pärast seda, kui Kreml tõrjus selle kõrvale alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

OSCE 2014. aastal käivitatud seiremissioon Ida-Ukrainas lahkus riigist kiirustades pärast seda, kui Venemaa seal 2022. aastal oma täiemahulist sissetungi alustas.

Kolm OSCE ametliku mandaadi alusel töötanud ukrainlast vahistati 2022. aasta aprillis ja mõisteti seejärel spionaažis süüdi. Neid hoitakse endiselt kinni Venemaal või Venemaa kontrolli all olevatel aladel.

OSCE, mis nimetas nende vahistamist meelevaldseks, on pikka aega püüdnud nende vabastamise üle läbirääkimisi pidada.

"On toimunud teatud edasiminek ja ma loodan, et näeme tulemusi lähinädalatel. Jälgin seda lähipäevil väga tähelepanelikult," ütles Sinirlioğlu.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:52

Venemaal Tveri oblastis sai tabamuse keemiatehas

01:40

Hendrik Toompere: hirm süüdistuste ees välistab Eestis koostöö

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

06.02

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.02

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

06.02

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

06.02

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

06.02

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

06.02

GRU asejuht sai Moskvas toimunud tulistamises haavata

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

06.02

Eksperdid: valitsus kujundab maastikku Karise mittetoetamiseks

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

ilmateade

loe: sport

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Norra kõrgliigaks valmistuv Soomets mängis valitseva meistri vastu poolaja

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

loe: kultuur

06.02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

06.02

Saaremets: tehisaru ajastul tundub päris asjade tegemine eraldi väärtus

06.02

German Golub: "Meie Erikas" on oluline teekond, kuidas tulemusteni jõuti

06.02

Endlas esietendub Ingomar Vihmari lavastus "Väikeses häärberis"

loe: eeter

06.02

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

06.02

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

06.02

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

06.02

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

Raadiouudised

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

06.02

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

06.02

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

06.02

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

06.02

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

06.02

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

06.02

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

06.02

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo