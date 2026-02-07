Norra julgeolekuamet: oht on aegade suurim

Norrat ohustavad Venemaa ja Hiina luureagentuuride üha aktiivsem tegevus, mistõttu julgeolekuoht on kasvanud aastakümnete kõrgeimaks, öeldakse sel nädala avaldatud Norra politsei julgeolekuteenistuse (PST) iga-aastases ülevaates.

"Norra seisab silmitsi kõige tõsisema julgeolekuolukorraga pärast Teist maailmasõda," kirjutas agentuuri peadirektor Beate Gangås aastaraamatu sissejuhatuses, viidates mitmete välisriikide luureteenistuste tegevusele.

Gangås märkis, et välisriigid – eriti Hiina, Venemaa ja Iraan – viivad Norras läbi luureoperatsioone ja kasutavad hübriidtaktikat, et õõnestada riigi vastupanuvõimet. Ta rõhutas, et eluliselt vajalik on tugevdada oluliste objektide kaitse, vastuluuret ja olukorrateadlikkust.

"Me kõik peame jääma valvsaks ja olema teadlikud, et sellised ohud võivad meie igapäevaelus tekkida," kirjutas ta.

Kuigi Hiina domineerib küberohtude pildil, märkis PST, et Venemaa on endiselt peamine oht Norra julgeolekule. Luureülevaate kohaselt tähendab pingeline geopoliitiline olukord Euroopas, et Venemaa luureteenistustel on Norra ja teiste NATO riikide suhtes laialdane huvi ning arvestades sõjaliste sihtmärkide arvu suurenemist Norra pinnal, liitlaste tugevamat kohalolekut ja täiendavaid sõjalisi õppusi, võib eeldada Venemaa luureteenistuste aktiivsuse suurenemist.

"Venemaa luureteenistus võib 2026. aastal näha kasu ka sabotaažioperatsioonide läbiviimisest Norra sihtmärkide vastu," hoiatas PST.

Samuti eeldab Norra vastuluure alanud aastal Venemaa küberoperatsioonide, mõjuoperatsioonide ja digitaalplatvormide kaudu allikate värbamise katsete sagenemist, mis on Moskva laiema luuretegevuse lahutamatu osa koos traditsioonilise spionaaži ja mõjutustööga.

Agentuur tõi näiteid pidevast spionaažist, kriitilise infrastruktuuri kaardistamisest, surve avaldamisest Ukraina pagulastele, tsiviillaevade abil luureoperatsioonide korraldamisest ja sabotaažiohust.

Hinnangu kohaselt on ka Hiina julgeoleku- ja luureteenistused tugevdanud oma tegutsemisvõimet Norras, sealhulgas küberoperatsioonide ja inimluureandmete kogumise kaudu.

Ülevaates kirjeldatakse Hiinat kui märkimisväärset ohtu, mis eeldatavasti jätkab ja püüab veelgi tugevdada oma tegevust luureandmete kogumisel ja Norra digitaalse infrastruktuuri kaardistamisel. Raporti kohaselt on Hiina peamine luureoht just kübervaldkonnas.

PST hoiatas ka, et Hiina kasutab süstemaatiliselt ära koostööl põhinevaid teadus- ja arendusprojekte oma sõjalise võimekuse ja julgeolekuvõimekuse tugevdamiseks.

PST teatas, et eeldatavasti viivad ka Iraani luureteenistused läbi luure- ja mõjutusoperatsioone Norras, hoiatades, et režiim võib proovida sihtida lääne huve varalise kahju tekitamise, sihipäraste mõrvade, terroriaktide või hävitavate küberoperatsioonide kaudu.

Samuti leiavad aastaraamatus käsitlemist äärmuslike liikumiste võimalikud terrorismiplaanid, märkides eraldi ära islamiäärmuslased ja paremradikaalid.

PST rõhutas oma ülevaates vajadust tihedama koostöö järele ametivõimude ja erasektori, eriti kriitilise infrastruktuuri operaatorite vahel, kuna välismaised luureteenistused ühendavad küberoperatsioone üha enam traditsioonilisema spionaaži ja mõjutuskampaaniatega.