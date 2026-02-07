X!

ACC peatas akutehaste rajamise plaani Itaalias ja Saksamaal

Euroopa akutootja Automotive Cells (ACC) peatab niinimetatud gigatehaste rajamise Itaaliasse ja Saksamaale, teatas laupäeval Itaalia metallitööliste ametiühing UILM.

Autohiiu Stellantise toetatud ACC teatas avalduses, et kaalub alates 2024. aastast ootel olnud projektide sulgemist, kuna nõudlus elektriautode järele on kasvanud oodatust aeglasemalt.

"ACC juhtkond kinnitas meile täna hommikul seda, mida oleme ammu kartnud: ACC plaan rajada Termolisse gigatehas on lõplikult peatatud, nagu ka Saksamaa puhul," seisis ametiühingu avalduses.

Uued ACC tehased olid ühed kümnetest Euroopasse kerkivatest akuprojektidest, millega püütakse vähendada sõltuvust turgu valitsevatest Hiina tootjatest.

"On selge, et eeldused ACC projektide taaskäivitamiseks Saksamaal ja Itaalias ei ole veel täidetud," teatas ACC laupäevases avalduses.

ACC on Prantsuse naftahiiu TotalEnergies, Saksa autotooja Mercedes-Benzi ja USA-Euroopa autotootja Stellantise ühisettevõte.

Stellantis hoiatas reedel, et saab elektriautode prognoositust aeglasema kasutuselevõtu tõttu 22 miljardi euro suuruse kahjumi.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

