X!

Pühapäeval tuleb külma kuni 12 kraadi

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Pühapäeval liigub kõrgrõhkkond üle Ahvenamaa õhtuks meie rannikule. Ilm on suuremas osas Soomes, Skandinaavias ja Baltimaades sajuta ja mõõdukalt külm.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub valdavalt kirdest ja idast 2 kuni 7, rannikul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -12 kuni -17, pikemate selgimiste korral kohati kuni -20 ning rannikul -7 kuni -11 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas muutlik. Olulist sadu oodata pole, kuid paiguti on udu. Tuul puhub kirdest 1 kuni 7, saartel ja läänerannikul 5 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on -12 kuni -17, selgineva taeva all paiguti kuni -20 ning rannikul kohati kuni -9 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, läänerannikul idakaare tuul 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhtuks tuul vaibub. Õhutemperatuur jääb vahemikku -6 kuni -12 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega. Kohati sajab lund ning esmaspäeval ja neljapäeval esineb ka pinnatuisku. Nädala algus tuleb veidi pehmem ehk külma on esmaspäeval keskmiselt -7, teisipäeval -8 kraadi. Edasi muutuvad ilmad taas karmimaks ehk miinuskraade on keskmiselt 9 ning neljapäeval 11.

Toimetaja: Marko Tooming

