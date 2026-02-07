Hispaaniat ja Portugali räsivad uued tormid
Hispaaniat ja Portugali räsisid uued marutuuled vaid mõni päev pärast seda, kui laastav torm Leonardo oli taandunud.
Portugalis seati laupäeval tormi Marta tõttu kõrgendatud valmisolekusse üle 26 500 päästetöötaja, lisaks lükati kolmes omavalitsuses pühapäevaseid presidendivalimisi nädala võrra edasi.
Vähemalt üks päästetöötaja uppus üleujutustes. Lisaks põhjustasid paduvihmad mitmeid maalihkeid, kuid teadaolevalt ei saanud neis keegi surma.
Hispaanias laastavad tugevaimad vihmad ja tormid riigi loodeosas asuvat Galiciat ja lõunapoolset Andaluusiat. Näiteks Andaluusias peatati suures osas rongiliiklus, kümned teed olid läbipääsmatud ning üle kümne tuhande inimese evakueeriti tormi tõttu oma kodudest.
Andaluusia autonoomse piirkonna juhi Juan Manuel Moreno sõnul läheb ainuüksi teede parandamine pärast tormikahjustusi maksma üle poole miljardi euro. Piirkonna pealinnas tuli laupäeval Sevilla ja Girona vaheline jalgpallimäng publiku ohutuse tagamiseks ära jätta.
Toimetaja: Marko Tooming
Allikas: STT-BNS