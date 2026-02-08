X!

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

Välismaa
GRU ülema esimene asetäitja Vladimir Aleksejev
GRU ülema esimene asetäitja Vladimir Aleksejev Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Vene kindrali Vladimir Aleksejevi tulistamises kahtlustatav mees on Araabia Ühendemiraatides Dubais kinni peetud ja Venemaale välja antud, vahendas BNS julgeolekuteenistus FSB teadet pühapäeval.

FSB teatel on kahtlustatav 65-aastane Venemaa kodanik Ljubomir Korba. 

Lisaks peeti Moskvas kinni ka üks väidetav kuriteokaaslane, 66-aastane Venemaa kodanik Viktor Vassin.

FSB teatas riiklikule uudisteagentuurile Tass, et teine arvatav kaasosaline, 54-aastane Zinaida Serebritskaja pages Ukrainasse.

Venemaa on süüdistanud kindrali atentaadikatses Ukrainat. FSB teatel jätkub kuriteo organiseerijate otsimine, 

Aleksejev on Venemaa sõjaväeluure (GRU) asejuht, ta on olnud selles ametis alates 2011. aastast.

Lääneriigid on talle kehtestanud sanktsioonid seoses väidetavate küberrünnakutega ning tema rolli eest endise Vene spiooni Sergei Skripali mürgitamise korraldamises Suurbritannias 2018. aastal.

Aleksejev juhtis luureoperatsioone Venemaa sekkumise ajal Süürias, et toetada nüüdseks kukutatud riigi kauast autoritaarset liidrit Bashar al-Assadi.

Samuti saadeti ta 2023. aastal pidama läbirääkimisi Vene erasõjaväe Wagner tapetud juhi Jevgeni Prigožiniga viimase mässukatse ajal Venemaa sõjaväe tippjuhtkonna vastu.

Aleksejevit tulistati reedel.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AFP – Interfax – STT – Baltic News Service

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

12:33

TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga Uuendatud

12:15

VAATA OTSE | Vonn võistleb olümpial karmi põlvevigastuse kiuste Uuendatud

12:03

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

11:40

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

11:38

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

11:25

Kai kunstikeskuse kinos linastub Sirje Runge kureeritud filmivalik

11:12

Arvustus. "Tuleviku araablane": naeru ja õuduse vahel

11:11

Lumelauasõidu esimesed medalid läksid Jaapanisse ja Hiinasse

11:08

Ukraina Neptuni raketid põhjustasid Venemaal Belgorodis elektrikatkestuse Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.02

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

07.02

Norra julgeolekuamet: oht on aegade suurim

07.02

Kaldvee ja Lill alistasid olümpial Kanada paari Uuendatud

07.02

Suri legendaarne politseinik Koit Pikaro

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

07.02

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

07.02

Sõja 1445. päev. Zelenski: USA tahab enne suve Ukraina-Venemaa rahu Uuendatud

07.02

Jaanuari kaugküttearved tulevad aastases võrdluses poole suuremad

07.02

Katkes praamiühendus Vormsiga

07.02

Hendrik Toompere: hirm süüdistuste ees välistab Eestis koostöö

ilmateade

loe: sport

13:06

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

12:33

TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga Uuendatud

12:15

VAATA OTSE | Vonn võistleb olümpial karmi põlvevigastuse kiuste Uuendatud

12:03

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

loe: kultuur

11:25

Kai kunstikeskuse kinos linastub Sirje Runge kureeritud filmivalik

11:12

Arvustus. "Tuleviku araablane": naeru ja õuduse vahel

09:05

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

07.02

Kaupo Kikkas: portreefotograafia on 60 protsenti psühholoogia

loe: eeter

09:48

Ott Pärna: ühest õpitud ametist ei piisa enam terveks eluks

09:05

Eesti Laulu ankeet. Ant x Minimal Wind

07.02

Tuntud muusikud analüüsivad Klassikaraadios ja Raadio 2-s Eesti Laulu võisluslugusid

07.02

Kingakollektsionäär: mässan selle vastu, et mehed peavad igavate kingadega käima

Raadiouudised

07.02

Koidula ja Luhamaa piiripunkti sulgemine puudutab peamiselt bussiettevõtteid

07.02

Pärnu on vastu jäätmeseaduse muudatusele

07.02

Päevakaja (07.02.2026 18:00:00)

07.02

Ilm püsib külm

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

06.02

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

06.02

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

06.02

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

06.02

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo