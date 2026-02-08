Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

Vene kindrali Vladimir Aleksejevi tulistamises kahtlustatav mees on Araabia Ühendemiraatides Dubais kinni peetud ja Venemaale välja antud, vahendas BNS julgeolekuteenistus FSB teadet pühapäeval.

FSB teatel on kahtlustatav 65-aastane Venemaa kodanik Ljubomir Korba.

Lisaks peeti Moskvas kinni ka üks väidetav kuriteokaaslane, 66-aastane Venemaa kodanik Viktor Vassin.

FSB teatas riiklikule uudisteagentuurile Tass, et teine arvatav kaasosaline, 54-aastane Zinaida Serebritskaja pages Ukrainasse.

Venemaa on süüdistanud kindrali atentaadikatses Ukrainat. FSB teatel jätkub kuriteo organiseerijate otsimine,

Aleksejev on Venemaa sõjaväeluure (GRU) asejuht, ta on olnud selles ametis alates 2011. aastast.

Lääneriigid on talle kehtestanud sanktsioonid seoses väidetavate küberrünnakutega ning tema rolli eest endise Vene spiooni Sergei Skripali mürgitamise korraldamises Suurbritannias 2018. aastal.

Aleksejev juhtis luureoperatsioone Venemaa sekkumise ajal Süürias, et toetada nüüdseks kukutatud riigi kauast autoritaarset liidrit Bashar al-Assadi.

Samuti saadeti ta 2023. aastal pidama läbirääkimisi Vene erasõjaväe Wagner tapetud juhi Jevgeni Prigožiniga viimase mässukatse ajal Venemaa sõjaväe tippjuhtkonna vastu.

Aleksejevit tulistati reedel.