"Ukraina stuudios" kell 18.45: Riho Terras ja Aljona Suržikova

Pühapäeval on "Ukraina stuudio" saatekülalisteks kindral reservis Riho Terras ja filmirežissöör Aljona Suržikova.

Kesist edenemist lahinguväljal kompenseerivad venelased Ukraina tsiviiltaristu pommitamisega. Samal ajal pole suuri uudiseid ka poliitilistelt võitlusväljadelt.

Kuidas vaatavad rahuläbirääkimiste protsessi ameerika poliitikud kohapeal ja kas eurooplastel õnnestub ka mingil kombel sellesse protsessi lülituda, selgitab kindral reservis Riho Terras.

Tavalised inimesed Kiievis ja teistes Ukraina linnades peavad hakkama saama külmas ja elektripuuduses. Kiievlastel on käsil sõja raskeim talv, kuidas nad sellega toime tulevad, räägib sealt äsja naasnud filmirežissöör Aljona Suržikova.

Saatejuht on Epp Ehand.