Eakad vajavad külmal talvel hooldustöötajatelt oluliselt rohkem abi

Foto: Mirjam Mõttus/ERR
Hooldustöötajate koormus on pakaselisel talvel oluliselt kasvanud, sest eakad vajavad abi puude tuppa toomisel ja kütmisel. Ka abivajajaid on külma tõttu juurde tulnud ning on ka neid, kelle elutingimused ei võimalda külma tõttu kodus elada ning nad on omavalitsuse sotsiaalmajja kolitud.

Selle nädala neljapäeva ööl näitasid kagu-eestlaste termomeetrid pea 30 kraadi külma. Võru vallas Kahkvas elava 81-aastase Koidu Morjakova jaoks tähendab see, et kütta tuleb mitu korda päevas.

"Hommikul korraks pliiti, soojamüür on olemas, ja siis päeval ahju ja õhtul veel kord pliiti ja niimoodi külmaga. Ainult natukene. Kõik on väga kallis, peab vaatama, ta ei küta iga päev nii soojaks seda ühte tuba ka kui vaja ei ole," rääkis Koidu.

Kütmiseks on aga esmalt vaja puud tuppa saada. Koidu tõdes, et tal on puude toomine keeruline. "Ühe-kahe halgu viisi saan tuua, ühes käes kepp, teises kaks-kolm halgu puid ja kui häda käest oled ikka ära elanud, kus sa pääsed. Ära ikka ei taha külmuda," ütles ta.

Eakate olukord on sarnane üle Eesti ja siin tulevadki appi hooldustöötajad, kelle koormus on kõrbeda külma tõttu topelt suurem.

"Esiteks, külm on, et kuidas see auto käima läheb. Teiseks, inimestel on puid tarvis, kütta on hoolega tarvis," ütles Võru valla hooldustöötaja Eike Kaselaan.

"Mõnel on kuur kaugel ja kui on lumi tuisanud, siis sa pead veel enne natukene teed sinna looma, et pääseks üldse ligi puudele. Prügi väljaviimine, tuha väljaviimine. Vana inimene ei taha sinna lume sisse sumpama minna. Nad isegi ei taha praegusel ajal külmaga poes eriti käia ja lasevad pigem toidu kohe ise koju tuua," rääkis Kaselaid.

Külma tõttu on juurde tulnud ka abivajajaid, kes muidu on saanud ise hakkama.

"Inimesed elavad väga erilistes kohtades. Raskendav asjaolu külmas on see, et kui inimesed on hakanud endale sooja otsima läbi alkoholi ja ka üks probleem – veed külmuvad ära. Nendes kahekorruselistes silikaattellistest majades, kus mõned korterid on tühjad, siis teisel korrusel võid ju kütta, aga ikkagi vesi külmub ära," rääkis Võru valla sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld.

Sellistel puhkudel pakutakse inimestele võimalust tulla talveperioodiks sotsiaalpinnale. Võru vallas on sel talvel ümber kolitud paar inimest.

"Sotsiaaltöötajad saavad aidata inimesi siis, kui teised ka märkavad ja annavad teada. See on neile hästi oluline," lisas Järvpõld.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

