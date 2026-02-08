Talvine ilm jätkub ka uuel nädalal

Algav nädalal toob korralikke külmakraade, lund ja ka tuisku. Nädala lõpus on aga plusskraade.

Öö vastu esmaspäeva tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab nõrka lund ja tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare, saartel ka lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 11 kuni 16, pikemate selgimiste korral kuni 21, rannikul paiguti kuni 8 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund ja võib veel olla udu. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -8 kuni -20 kraadi, rannikul on kohati 6 kraadi külma.

Päeval sajab kohati nõrka lund ja rannikul on pinnatuisku. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Külma on 4 kuni 12 kraadi, rannikul kohati kuni 1 kraad.

Teisipäeval sajab saartel ja Põhja-Eestis mitmel pool lund ning külma on öösel 5 kuni 17, päeval 3 kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva ja neljapäeva ööd tulevad külmemad, öine keskmine õhutemperatuur langeb -15 kraadile, päeval on -7 kuni -13 kraadi, rannikul pisut soojem. Kohati sajab lund ja tuiskab ja neljapäeva õhtuks jõuab saartele tihedam lumesadu.

Reede tuleb aga mitme kraadi võrra soojem, päeval võib olla ka kergeid plusskraade ning sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma.