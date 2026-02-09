X!

Portugali presidendiks valiti suure ülekaaluga vasaktsentrist Seguro

Portugali uueks presidendiks valitud António José Seguro.
Portugali uueks presidendiks valitud António José Seguro. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Pedro Nunes
Portugalis pühapäeval peetud presidendivalimiste teises voorus saavutas ülekaaluka võidu vasaktsentrist António José Seguro, kes kindlustas võidu äärmusparempoolse ja süsteemivastase rivaali André Ventura ees.

Sotsialistliku partei kandidaati Segurot toetas ligi 67 protsenti valijatest, paremäärmusliku Chega partei juhti Venturat eelistas 33 protsenti. Segurost saab esimene sotsialistist riigipea viimase 20 aasta jooksul, vahetades välja kaks ametiaega ametis olnud Marcelo Rebelo de Sousa.

Samuti sai temast ka läbi aegade suurima häältesaagiga president. Seguro kogus ligi 3,5 miljonit häält ja ütletas sellega 1991. aasta presidendivalimistel Mário Soarese saadud häälte arvu.

Oma võidukõnes tänas Seguro portugallasi ja lubas olla president kõigile inimestele. "See võit ei ole minu, vaid meie oma. See kuulub kõigile, kes uskusid ja lootsid paremat riiki – moodsat ja õiglast Portugali. Riiki, mis liigub edasi kedagi maha jätmata. Võtan suure alandlikkuse ja sügava liigutusega vastu selle usalduse, mida portugallased mulle äsja osutasid: asuda ametisse Vabariigi Presidendina," sõnas Seguro.

"Portugali rahva tänane vastus, nende pühendumus vabadusele, demokraatiale ja meie riigi tulevikule, liigutab mind loomulikult ja teeb meie rahva üle uhkeks," ütles 63-aastane Seguro ajakirjanikele. 

Seguro pälvis pärast esimest vooru paljude konservatiivide toetuse, kuna nad tundsid muret Ventura populistlike ja autoritaarsete vaadete pärast.

Olgugi, et Ventura valimisi ei võitnud, oli tema tulemus siiski tunduvalt tugevam kui 23 protsenti, mille tema partei saavutas eelmise aasta üldvalimistel. Sellega sai Chegast suuruselt teine ​​parlamendijõud, edestades sotsialiste ja maandudes paremtsentristliku valitseva alliansi taha, mis kogus 31,2 protsenti häältest.

Ventura ise soovis uuele presidendile edu. "Püüdsin oma kampaaniaga luua alternatiivi ja öelda, et riik vajab muutusi enamikus valdkondades, kus on harjutud halva juhtimisega, on vaja teistsugust presidentuuri. Kuigi toetus kasvas märgatavalt ei õnnestunud saavutada seatud eesmärki: valimisvõitu. Töö peab jätkuma, et veenda riiki muutuste vajalikkuses. õnnitlen António José Segurot. Soovin talle edukat ametiaega Portugali ja portugallaste hüvanguks, sest see ühendab meid alati. Meil on Portugali jaoks erinevad visioonid, kuid rahvas kõrgeim võim. Kui rahvas valis Seguro, saab temast president ja loodan, et ta on riigile hea president, sest riik vajab seda," rääkis Ventura Portugali rahvusringhäälingule RTP.

Vaatamata pühapäevasele kaotusele saab 43-aastane Ventura, karismaatiline endine telespordikommentaator, nüüd kiidelda suurenenud toetusega, mis peegeldab äärmusparempoolsete kasvavat mõju Portugalis ja suures osas Euroopas.

"Kogu poliitiline süsteem, nii parem- kui ka vasakpoolne, ühines minu vastu," ütles Ventura ajakirjanikele, lahkudes katoliku missalt Lissaboni kesklinnas. "Sellegipoolest... usun, et parempoolsete juhtpositsioon on tänaseks määratletud ja kindlustatud. Ma eeldan, et juhin seda poliitilist ruumi tänasest päevast alates."

Portugali presidendil on suures osas tseremoniaalne roll, kuid tal on mõned olulised volitused, sealhulgas õigus parlament laiali saata ja teatud tingimustel seadusi blokeerida.

Mõned analüütikud viitavad ka sellele, et konservatiivide toetus Segurole koos suure vastuseisuga Venturale, mis moodustab umbes kaks kolmandikku valijaskonnast, võib viidata sellele, et isegi kui Chega järgmistel parlamendivalimistel ka võidaks, takistaks potentsiaalne tsentristlik liit tal valitsust moodustamast.

Seguro on end esitlenud "moodsa ja mõõduka" vasakpoolse kandidaadina, kes suudab aktiivselt tegeleda poliitiliste kriiside ärahoidmise ja demokraatlike väärtuste kaitsmisega.

Sellegipoolest hoiatas ta, et valimise korral ei võta ta vähemusvalitsuse kavandatud tööreformi seadusandlust vastu, kui ametiühingud, kes näevad seda tööandjate eelistamisena töötajate õiguste arvelt, sellega kõigepealt ei nõustu.

Valitsus väidab, et tööseadustiku reformimine on tootlikkuse ja majanduskasvu edendamiseks hädavajalik.

Nii Portugali kui ka Hispaaniat on viimastel nädalatel tabanud mitu tugevat tormi. Tormid valijaid aga ei heidutanud ja valimisaktiivsus püsis samal tasemel 18. jaanuaril toimunud presidendivalimiste esimese vooruga. Kaheksas omavalitsuses lükati siiski hääletamine üleujutuste tõttu edasi järgmise pühapäevani. See puudutab kokku 37 000 valijat.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

