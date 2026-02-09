Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal ja kolm ministrit

Riigikogu esmaspäevasel istungil vastavad saadikute arupärimistele peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi, taristuminister Kuldar Leis ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Arupärimistele vastamisele eelneb hasartmängumaksu seaduse muutmise teine lugemine.

Seejärel vastab peaminister Kristen Michal riigikogu liikmete arupärimistele absoluutse vaesuse järsu kasvu kohta Eestis, vaenukõne seaduse eelnõu menetluse seiskumise kohta, Enefit Greeni investeeringu kohta Tolpanvaara tuuleparki ning selle müügi tagajärgedest Eesti riigi energiapoliitikale ja taastuvenergia eesmärkidele ja kommunikatsiooniteenuste olulise hinnatõusu kohta.

Riigikogu liikmete arupärimistele valeinformatsiooni esitamise kohta vastab rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimistele merendussektori toetamise kohta vastab taristuminister Kuldar Leis.

Regionaal- ja põllumajandusminister Terras vastab arupärimistele postkontorite sulgemise kohta, maakondliku ühistranspordi reformi kohta ning pensionäride ja lastega perede majandusliku olukorra halvendamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.