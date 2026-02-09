X!

Hispaania peaministri kodupartei sai Aragoni piirkondlikel valimistel lüüa

Välismaa
Hispaania peaminister Pedro Sanchez
Hispaania peaminister Pedro Sanchez Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Lex CÃ¡Mara
Välismaa

Hispaania peaministri Pedro Sancheze Sotsialistlik Partei sai riigi kirdeosas asuvas Aragonis toimunud piirkondlikel valimistel lüüa, parempopulistid suurendasid aga toetust.

Valimised võitis 34,3 protsendilise toetusega Rahvapartei (PP), kuid konservatiivid ei suutnud 67-kohalises kojas vajalikku enamust saavutada, vahendas Politico.

PP jäi ilma kahest kohast ja konservatiividel on tulevases kojas 26 kohta. Sotsialistlik Partei jäi ilma viiest kohast ning kogus 24,3 protsenti häältest.

Tegemist on sotsialistide kõigi aegade halvima tulemusega Aragoni piirkonnas ning tulevases kojas saavad nad kõigest 18 kohta. Parempopulistlik Vox suutis samal ajal oma toetust kahekordistada ning kogus ligi 18 protsenti häältest.

Aragoni on hakatud kutsuma "Hispaania Ohioks", kuna sealne valimistulemus peegeldab ajalooliselt riigi üldist meelestatust. Ka üleriiklikud küsitlused viitavad, et parempopulistid suurendavad Hispaanias toetust. 

Vox tegi Aragoni maapiirkondades aktiivset valimiskampaaniat ja saab tulevases kojas 14 kohta. PP peab nüüd Aragonis võimule jäämiseks sõlmima liidu populistidega. 

Lähiajal toimuvad valimised veel kahes piirkonnas. Konservatiivide ja parempopulistide eesmärk on valimistel ära kasutada sotsialistide korruptsiooniskandaale, mis on peaminister Sancheze positsiooni tõsiselt nõrgestanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

18:06

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

17:55

Hispaania peaministri kodupartei sai Aragoni piirkondlikel valimistel lüüa

17:45

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

17:45

Ilm püsib stabiilselt talvine

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:05

Brüsseli piirkond on juba üle 600 päeva ilma linnavalitsuseta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

08.02

Opositsiooni sõnul tuleks kõrged elektrihinnad tarbijatele kompenseerida

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

18:06

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

loe: kultuur

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:04

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

16:46

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

loe: eeter

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

16:57

Eesti Laulu ankeet. Noep

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

Raadiouudised

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

09:30

Raadiouudised (09.02.2026 09:00:00)

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo