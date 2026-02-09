Hispaania peaministri kodupartei sai Aragoni piirkondlikel valimistel lüüa

Valimised võitis 34,3 protsendilise toetusega Rahvapartei (PP), kuid konservatiivid ei suutnud 67-kohalises kojas vajalikku enamust saavutada, vahendas Politico.

PP jäi ilma kahest kohast ja konservatiividel on tulevases kojas 26 kohta. Sotsialistlik Partei jäi ilma viiest kohast ning kogus 24,3 protsenti häältest.

Tegemist on sotsialistide kõigi aegade halvima tulemusega Aragoni piirkonnas ning tulevases kojas saavad nad kõigest 18 kohta. Parempopulistlik Vox suutis samal ajal oma toetust kahekordistada ning kogus ligi 18 protsenti häältest.

Aragoni on hakatud kutsuma "Hispaania Ohioks", kuna sealne valimistulemus peegeldab ajalooliselt riigi üldist meelestatust. Ka üleriiklikud küsitlused viitavad, et parempopulistid suurendavad Hispaanias toetust.

Vox tegi Aragoni maapiirkondades aktiivset valimiskampaaniat ja saab tulevases kojas 14 kohta. PP peab nüüd Aragonis võimule jäämiseks sõlmima liidu populistidega.

Lähiajal toimuvad valimised veel kahes piirkonnas. Konservatiivide ja parempopulistide eesmärk on valimistel ära kasutada sotsialistide korruptsiooniskandaale, mis on peaminister Sancheze positsiooni tõsiselt nõrgestanud.