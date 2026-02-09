Vance: USA investeerib Armeenia tuumasektorisse 9 miljardit dollarit

Asepresident JD Vance saabus esmaspäeval Armeeniasse ning teatas, et USA investeerib riigi tuumaenergia sektorisse üheksa miljardit dollarit.

"Meie riigid on lõpetanud läbirääkimised tsiviiltuumaenergia koostöökokkuleppe nr. 123 üle. Kui see on täielikult sõlmitud, sillutab see teed Ameerika ja Armeenia ettevõtete tsiviiltuumaenergia projektide lepingute sõlmimiseks," ütles Vance ühisel pressikonverentsil Armeenia peaministri Nikol Pašinjaniga.

"See tähendab kuni viis miljardit dollarit USA esialgset eksporti pluss täiendavat nelja miljardit dollarit pikaajalist tuge kütuse- ja hoolduslepingute kaudu," lisas Vance.

Tema visiit Armeeniasse leiab aset ajal, mil Moskva mõju piirkonnas on pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse vähenenud.

2025. aasta augustis toimunud Valge Maja tippkohtumisel vahendas USA president Donald Trump Armeenia ja Aserbaidžaani vahel kokkulepet, millega kaks riiki kohustusid vastastikku loobuma territoriaalsetest nõudmistest ja hoiduma jõu kasutamisest.

Põlised vaenlased pidasid viimastel aastatel Mägi-Karabahhi piirkonna pärast kaks sõda.

Aserbaidžaan vallutas mägise territooriumi lõpuks 2023. aastal välkpealetungiga, lõpetades kolm aastakümmet kestnud Armeenia separatistide võimu.

Teisipäeval suundub Vance Aserbaidžaani pealinna Bakuusse.