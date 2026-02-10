X!

Uuesti vastu võetav hasartmängumaksu muudatus rakendub märtsist

Eesti
Tanel Tein riigikogus
Tanel Tein riigikogus Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Riigikogus läheb teisipäeval lõpphääletusele Eesti 200 fraktsiooni liikme Tanel Teini algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega kõrvaldatakse seadusest aasta alguses ilmnenud sõnastuspraak, mille tõttu oli seadusest kadunud veebikasiinode maksustamine. Seadusmuudatuse jõustumise ajaks on määratud 1. märts.

Seadusmuudatusega tagatakse selgus, et kaughasartmänguna korraldatavate õnne- ja osavusmängude maksustamine toimub ühetaoliselt. Eelnõuga jäetakse seaduse paragrahv 6 punktist 7 välja sõna "osavusmängu", mille tulemusel hakkab kehtima 5,5-protsendiline hasartmängumaks mõlemale mänguliigile.

Rahanduskomisjon muutis esialgset jõustumise tähtaega ja nägi ette muudatuse jõustumise ajaks 1. märts 2026.

Hasartmängumaksu seaduse kohaselt on üldine hasartmängumaksuga maksustamise periood kalendrikuu. Sellest tulenevalt on määratud ka seaduse jõustumise tähtaeg järgmise kuu algusesse, mis on kooskõlas turuosaliste ning maksuhalduri praeguse infotehnoloogiliste lahenduste ja töökorraldusega.

Eelnõu on seotud riigikogus 3. detsembril vastu võetud ja 1. jaanuaril jõustunud seadusega, mille eesmärk oli hasartmängumaksu laekumiste kaudu suurendada spordi ja kultuuri rahastamist. Seaduse jõustumine 1. märtsil aitab taastada turuosalistele ja maksuhaldurile olukorra, et mõlemad mänguliigid kuuluvad maksustamisele ühesuguse maksumääraga.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

