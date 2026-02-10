X!

Statistikaameti juhi kohale kandideerib 21 inimest

Eesti
Statistikaameti hoone.
Statistikaameti hoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Statistikaameti peadirektori kohale kandideerimise avalduse esitas 21 inimest ning riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus on alustanud vestlusi teise vooru pääsenutega.

Tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas avaliku konkursi statistikaameti peadirektori kohale välja detsembris ning kandideerijatel oli aega end üles anda 12. jaanuarini.

Valitsuse meedianõunik Liisa Tagel ütles ERR-ile, et sooviavaldusi laekus 21.

"Käimas on konkursi teine voor ehk siis toimuvad esimesed vestlused," lisas Tagel.

Tulevaselt statistikaameti juhilt oodatakse magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset, vähemalt viieaastast organisatsiooni või üksuse juhtimise kogemust, inglise keele oskust vähemalt C1 tasemel ning kompetentse, mis vastavad avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Lisaks eeldatakse kandidaadilt ka riigisaladusele juurdepääsu luba või valmisolekut selle taotlemiseks. Kandideerija peab muu hulgas esitama essee statistikaameti rollist andmekeskses ühiskonnas.

Viimasel ajal on statistikaamet olnud hädas andmete avaldamisega. Mullu augustis avaldas amet vigase teise kvartali palgastatistika, eelmisel nädalal aga lükkas amet tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu andmete avaldamise edasi selle nädala esmaspäevale, mil aga selgus, et ka selleks ajaks ei saadud uue metoodika alusel arvutatavat indeksit paika.

Statistikaamet on riigi peamine andmete kompetentsikeskus ning andmehalduse korraldaja, kelle ülesanne on seista andmete kvaliteedi eest, kajastada olukorda ühiskonnas ning anda järjepidevalt rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulist ning usaldusväärset teavet.

Praegu juhib statistikaametit Urmet Lee, kes alustas selles ametis 2021. aasta suvel.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

11:53

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

11:30

TÄNA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:30

Eesti hoiab korruptsioonitaju indeksis 12. kohta

11:24

Sõda teeb Ukraina koertest jälle metsikud karjaloomad

11:16

VAATA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima Uuendatud

11:04

Riigikogu võttis vastu kaughasartmänge taas maksustava seaduse Uuendatud

11:01

Loe täismahus: välisluureameti värske ohuhinnang

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Sõja 1447. päeva: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

10:45

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Siseministeerium plaanib kolimist Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnasse

09.02

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

11:30

TÄNA OTSE | Kas Kläbo võim jätkub ka eestlasteta sprindifinaalides? Uuendatud

11:16

VAATA OTSE | Shiffrin ja Johnson lähevad uuel olümpiaalal kulda jahtima Uuendatud

10:48

Vonnil pole kahetsusi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

loe: kultuur

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

10:31

Arvustus. Nuttes iga päev õrnuse järele

10:27

Tartu Uues Teatris jõuab vaajate ette publiku tajudega mängiv lavastus

09:23

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotify'd?

loe: eeter

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

09:50

Eesti Laulu ankeet. Grete Paia

09:10

"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

08:33

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

Raadiouudised

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

09:25

Raadiouudised (10.02.2026 09:00:00)

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

09.02

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

09.02

Ilm püsib stabiilselt talvine

09.02

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

09.02

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo