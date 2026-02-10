Statistikaameti juhi kohale kandideerib 21 inimest

Statistikaameti peadirektori kohale kandideerimise avalduse esitas 21 inimest ning riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus on alustanud vestlusi teise vooru pääsenutega.

Tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas avaliku konkursi statistikaameti peadirektori kohale välja detsembris ning kandideerijatel oli aega end üles anda 12. jaanuarini.

Valitsuse meedianõunik Liisa Tagel ütles ERR-ile, et sooviavaldusi laekus 21.

"Käimas on konkursi teine voor ehk siis toimuvad esimesed vestlused," lisas Tagel.

Tulevaselt statistikaameti juhilt oodatakse magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset, vähemalt viieaastast organisatsiooni või üksuse juhtimise kogemust, inglise keele oskust vähemalt C1 tasemel ning kompetentse, mis vastavad avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Lisaks eeldatakse kandidaadilt ka riigisaladusele juurdepääsu luba või valmisolekut selle taotlemiseks. Kandideerija peab muu hulgas esitama essee statistikaameti rollist andmekeskses ühiskonnas.

Viimasel ajal on statistikaamet olnud hädas andmete avaldamisega. Mullu augustis avaldas amet vigase teise kvartali palgastatistika, eelmisel nädalal aga lükkas amet tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu andmete avaldamise edasi selle nädala esmaspäevale, mil aga selgus, et ka selleks ajaks ei saadud uue metoodika alusel arvutatavat indeksit paika.

Statistikaamet on riigi peamine andmete kompetentsikeskus ning andmehalduse korraldaja, kelle ülesanne on seista andmete kvaliteedi eest, kajastada olukorda ühiskonnas ning anda järjepidevalt rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulist ning usaldusväärset teavet.

Praegu juhib statistikaametit Urmet Lee, kes alustas selles ametis 2021. aasta suvel.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.