Eesti hoiab korruptsioonitaju indeksis 12. kohta

Politsei- ja piirivalveameti kourruptsioonikuritegude büroo kohvitassid.
Politsei- ja piirivalveameti kourruptsioonikuritegude büroo kohvitassid. Autor/allikas: PPA
Eesti püsib organisatsiooni Transparency International koostatavas ülemaailmses korruptsioonitaju indeksis 12. kohal, mis on sama koht kui eelmisel aastal. Eestiga võrdselt 76 punkti said hinnangus ka Austraalia, Hongkong ja Iirimaa.

Maailma kõige madalama tajutud korruptsiooni tasemega on Transparency Internationali andmeil Taani (89 punkti), Soome (88) ja Singapur (84).

Eesti tulemus on alates 2012. aastast tõusnud 64 punkti pealt 76 punktini, kuid viimased kolm aastat on korruptsioonitaju püsinud samal tasemel. Eesti kohta on raportis välja toodud, et tööd tuleb veel teha lobitöö läbipaistvuse, vilepuhujate kaitse ja erakondade rahastamise läbipaistvusega.  

"Ajal, mil Euroopa seisab silmitsi tõsiste katsumustega – alates jätkuvast sõjast Ukrainas ja kasvavatest geopoliitilistest pingetest kuni ühiskondade polariseerumiseni – vajame rohkem kui kunagi varem tõhusat juhtimist, paremat poliitkultuuri ning sõltumatuid ja ausaid institutsioone, mis teeniksid siiralt avalikku huvi. Ühiskondliku usalduse taastamiseks tuleb aga astuda konkreetseid samme võimukandjate vastutuse suurendamiseks, millest Eestis üks esimesi ja vältimatuid on erakondade rahastamise seadusandluse reform, kommenteeris pressiteate vahendusel organisatsiooni Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Taavi Saat. "Oluline on ka töö teavitajakaitse seadusega seonduvate võimaluste kommunikeerimisel ning sellest lähtuvalt teavitajate nõustamiskeskuse rakendamisel Eestis", lisas ta. 

Saati sõnul vajab suhtumine vihjeandjatesse Eestis jätkuvalt parandamist ning sellega seonduvalt on Korruptsioonivaba Eesti koostöös justiits- ja digiministeeriumiga käivitanud projekti, et informeerida senisest paremini rikkumistest teavitajaid nende võimalustest. "Muuhulgas oleme erilise fookuse järgnevateks aastateks seadnud erasektori teadlikkuse tõstmisele korruptsiooniennetusest," lisas ta.

Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni 100, kus 0 on viide kõrgele ning 100 madalale korruptsioonitasemele.

Transparency Internationali kommentaari kohaselt näitab korruptsioonitaju indeks (CPI ehk corruption perception index), et esimest korda üle kümne aasta on ülemaailmne keskmine indeksi skoor langustrendis.

122 riiki 182-st on saanud indeksi skoori alla 50 ning üle 80 punkti on saanud kõigest viis riiki, kuigi kümme aastat tagasi oli selliseid riike 12. 

Võrreldes teiste Balti riikidega, on Eesti (76) märgatavalt parema skooriga, edestades suurelt Lätit (60) ja Leedut (65), mis olid vastavalt 37. ja 28. kohal. 

Korruptsioonitase avalikus sektoris on antud indeksi järgi kõige hullem Lõuna-Sudaanis (9 punkti), Somaalias (9) ja Venetsueelas (10).  

Korruptsioonitaju indeks on kuni 13 iseseisva uuringu ja ekspertrühma hinnangutekoondtulemus. Indeksis ei leia kajastamist erasektori korruptsioon ning rahapesujuhtumid. 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis.  

Toimetaja: Mait Ots

