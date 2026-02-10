X!

Läti maksutulu jäi mullu kavandatust 1,3 protsenti väiksemaks

Välismaa
Raha.
Raha. Autor/allikas: Bernhard Classen/Imago/Scanpix
Välismaa

Läti maksutulu ulatus 2025. aastal 15,173 miljardi euroni, mis on 1,3 protsenti ehk 194 miljonit eurot planeeritust vähem, teatas rahandusministeerium LETA-le.

2025. aasta maksutulu ületas 2024. aasta sama perioodi tulusid 768,8 miljoni euro ehk 5,3 protsendi võrra.

Riiklikku pensioniskeemi laekus 2025. aastal 803,8 miljonit eurot, mis oli eesmärgist 10,7 miljonit eurot ehk 1,3 protsenti vähem.

Suurima osa 2025. aasta maksutulust moodustasid sotsiaalkindlustusmaksed, mida laekus 5,618 miljardit eurot, mis jäi eesmärgile ühe protsendiga alla.

Käibemaksu laekus 2025. aastal 4,1 miljardit eurot, mis on 3,4 protsenti planeeritust vähem, samas kui üksikisiku tulumaksu laekus 2,768 miljardit eurot ehk 1,2 protsenti üle eesmärgi.

Aktsiisitulu laekus 2025. aastal 1,245 miljardit eurot, jäädes kavandatust 5,3 protsendi võrra allapoole.

Lätis tõusis registreeritud töötus jaanuari lõpuks 5,2 protsendini

Registreeritud töötuse määr Lätis oli jaanuari lõpus 5,2 protsenti majanduslikult aktiivsest elanikkonnast, mis on 0,2 protsendipunkti kõrgem kui kuu aega varem, selgub riikliku tööturuameti (NVA) avaldatud andmetest, edastas LETA.

Jaanuari lõpus oli NVA-s töötuna arvel kokku 45 729 inimest, mis on 2057 võrra rohkem kui kuu aega varem, mil ameti juures oli registreeritud 43 672 töötut.

Madalaim registreeritud töötuse määr oli jaanuari lõpus endiselt Riia piirkonnas – 3,9 protsenti majanduslikult aktiivsest elanikkonnast, mis on 0,2 protsendipunkti rohkem kui kuu varem. Kõrgeim registreeritud töötuse määr oli Latgale piirkonnas – 10,5 protsenti, tõustes 2025. aasta detsembri lõpuga võrreldes 0,4 protsendipunkti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:45

VAATA OTSE | Johnson tõstis Shiffrini slaalomi eel ameeriklannad liidriks Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

14:31

VAATA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi Uuendatud

14:23

Vetkal aitas Dordrechti võiduseeriat pikendada

14:20

Kell 22 "Esimeses stuudios": välisluureameti juht Kaupo Rosin

14:18

Jaak Viilipus: Eesti meretaristu seisab uue kliimareaalsuse ees

13:46

Meedia: EL võiks rahu nimel Ukraina juba 2027. aastal liikmeks võtta

13:42

Ukraina skeletonisõitjal keelati kanda hukkunud sportlasi kujutavat kiivrit

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10:45

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

09.02

Sõja 1447. päev: Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:45

VAATA OTSE | Johnson tõstis Shiffrini slaalomi eel ameeriklannad liidriks Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

14:31

VAATA OTSE | Kulbin ja Kehva teevad pikal tavadistantsil olümpiadebüüdi Uuendatud

14:23

Vetkal aitas Dordrechti võiduseeriat pikendada

loe: kultuur

12:38

Galerii: Tallinnas esilinastus German Golubi mängufilm "Meie Erika"

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

10:31

Arvustus. Nuttes iga päev õrnuse järele

10:27

Tartu Uues Teatris jõuab vaajate ette publiku tajudega mängiv lavastus

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

09:25

Raadiouudised (10.02.2026 09:00:00)

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

09.02

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

09.02

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

09.02

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo