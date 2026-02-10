Läti maksutulu jäi mullu kavandatust 1,3 protsenti väiksemaks

Läti maksutulu ulatus 2025. aastal 15,173 miljardi euroni, mis on 1,3 protsenti ehk 194 miljonit eurot planeeritust vähem, teatas rahandusministeerium LETA-le.

2025. aasta maksutulu ületas 2024. aasta sama perioodi tulusid 768,8 miljoni euro ehk 5,3 protsendi võrra.

Riiklikku pensioniskeemi laekus 2025. aastal 803,8 miljonit eurot, mis oli eesmärgist 10,7 miljonit eurot ehk 1,3 protsenti vähem.

Suurima osa 2025. aasta maksutulust moodustasid sotsiaalkindlustusmaksed, mida laekus 5,618 miljardit eurot, mis jäi eesmärgile ühe protsendiga alla.

Käibemaksu laekus 2025. aastal 4,1 miljardit eurot, mis on 3,4 protsenti planeeritust vähem, samas kui üksikisiku tulumaksu laekus 2,768 miljardit eurot ehk 1,2 protsenti üle eesmärgi.

Aktsiisitulu laekus 2025. aastal 1,245 miljardit eurot, jäädes kavandatust 5,3 protsendi võrra allapoole.

Lätis tõusis registreeritud töötus jaanuari lõpuks 5,2 protsendini

Registreeritud töötuse määr Lätis oli jaanuari lõpus 5,2 protsenti majanduslikult aktiivsest elanikkonnast, mis on 0,2 protsendipunkti kõrgem kui kuu aega varem, selgub riikliku tööturuameti (NVA) avaldatud andmetest, edastas LETA.

Jaanuari lõpus oli NVA-s töötuna arvel kokku 45 729 inimest, mis on 2057 võrra rohkem kui kuu aega varem, mil ameti juures oli registreeritud 43 672 töötut.

Madalaim registreeritud töötuse määr oli jaanuari lõpus endiselt Riia piirkonnas – 3,9 protsenti majanduslikult aktiivsest elanikkonnast, mis on 0,2 protsendipunkti rohkem kui kuu varem. Kõrgeim registreeritud töötuse määr oli Latgale piirkonnas – 10,5 protsenti, tõustes 2025. aasta detsembri lõpuga võrreldes 0,4 protsendipunkti.