Politico: Portugali valimiste suurim kaotaja oli Antonio Costa

Välismaa
Euroopa Ülemkogu eesistuja on Antonio Costa
Euroopa Ülemkogu eesistuja on Antonio Costa
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Portugali presidendivalimiste suurim kaotaja oli Euroopa Ülemkogu praegune eesistuja Antonio Costa. Portugali endise peaministri Costa kunagine rivaal võitis valimised, samas parempopulistid suutsid oma poliitilist positsiooni tugevdada.

Portugali presidendiks valiti Sotsialistliku Partei kandidaat Antonio Jose Seguro, keda toetas ligi 67 protsenti valijatest. Parempopulistliku partei Chega kandidaat Andre Ventura sai ligi 33 protsenti häältest. 

Antonio Costa kuulub samuti Sotsialistlikku Parteisse ning oli aastatel 2015–2024 Portugali peaminister. Möödunud kümnendi alguses toimus Costa ja Seguro vahel terav parteisisene võimuvõitlus, mille tulemusena viimane taandus mõneks ajaks suurest poliitikast.

Seguro andis ka valimiskampaania ajal märku, et riik oli Costa võimuloleku ajal valel kursil. Pühapäevased tulemused näitavad, et ka valijad jagasid Seguro muret ning leidsid, et riik ei liigu õiges suunas.

Politico kirjutab, et kui Costa 2015. aastal Portugali etteotsa kerkis, oli Portugal pea ainus Euroopa riik, kus parempopulistid polnud suutnud kanda kinnitada. 

Valijad on aga üha rohkem pettunud sisserändes, elukalliduse kriisis ja poliitilises korruptsioonis. Olukorda kasutavad ära parempopulistid ja möödunud nädalal sai Chega juht Andre Ventura ligi kolmandiku häältest. 

"On täiesti õigustatud siduda see nähtus viimase 10 aasta jooksul siin rakendatud majandusliku ja sotsiaalse mudeliga. See on majandus, mis põhineb madala kvalifikatsiooniga tööjõul, palgad on väiksed. Samal ajal on hinnad järsult tõusnud. Ja Costa on selle mudeli nägu," ütles Lissabonis asuva uuringukeskuse parempopulismi ekspert Riccardo Marchi. 

Lissaboni Ülikooli sotsiaalteaduste instituudi politoloog Antonio Costa Pinto ütles, et pärast diktatuuri lõppu 1974. aastal ei kadunud paremäärmuslus riigist täielikult. 

"On palju andmeid, mis näitavad, et umbes 18 protsenti valijaskonnast pooldas autoritaarseid väärtusi, kuid varem hääletasid nad kas peavoolu konservatiivsete parteide poolt või ei hääletanud üldse," ütles Pinto. 

Ventura sai aru, et see valijaskond on olemas, lahkus peavoolu paremtsentristlikust parteist ning lõi enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi Chega. Ta kandideeris peavooluvastase sõnumiga, rääkis otsekohest juttu ning lubas astuda vastu rahvast eemaldunud poliitilisele eliidile.

Ta ei pääsenud toona Euroopa Parlamenti, kuid jõudis veidi hiljem Portugali parlamenti. Viimastel aastatel on Chega kerkinud riigi juhtivaks opositsioonijõuks. Viimastel presidendivalimistel pääses Ventura juba teise vooru. 

Lissaboni Ülikooli sotsiaalteaduste instituudi politoloog Pedro Magalhães ütles, et paljude valijate hinnangul on peavoolu parteid osa parteisüsteemist, mis ei suuda reageerida riigi ees seisvatele väljakutsetele. 

Costa võimuloleku ajal läks Portugali suurlinnades elu järsult kallimaks. Costa valitsus üritas edendada turismi ning teenindussektorisse loodi uusi töökohti. Politico toob välja, et turismisektor lõigi õitsele, kuid see toimus kohalike elanike arvelt. Eluasemekriis on aastast aastasse muutunud üha tõsisemaks. 

"Turismil on plusse ja miinuseid. Sellest tulev raha aitas paljusid meie linnu taastada. Kuid pere jaoks, kes ei jaksa enam üüri maksta, pole see esmatähtis," ütles Sotsialistliku Partei poliitik Sergio Sousa Pinto.

Samal ajal on kasvanud meelepaha avalike teenuste olukorra pärast, kuna Costa valitsus püüdis eelarvedistsipliini abil hoida avaliku sektori kulutused kontrolli all. Sisseränne on samas järsult kasvanud ning investeeringute puuduse tõttu on avaliku sektori teenused ülekoormatud.

Chega süüdistab nüüd migrante avalike teenuste kehvas toimimises. 

"See on majanduslikult ebaratsionaalne argument, kuid see sõnum meeldib valijatele, kes on pettunud suurenenud kuludes ja maksudes," tõdes Magalhães. 

Chega oli varem eriti populaarne noorte meeste seas, kuid nüüd suurendab marurahvuslik partei toetust ka teiste valijarühmade seas. See tähistab olulist nihet Portugali poliitilisel maastikul, kus varem domineerisid peavoolu kuuluvad parempoolsed parteid. 

Ventura ise ütles möödunud pühapäeval oma toetajatele, et Chegast on saanud riigi poliitilisel maastikul juhtiv jõud.

"Me juhime Portugalis parempoolset ruumi. Ja me hakkame varsti seda riiki valitsema," teatas Ventura. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

hea teada

