Berliin lükkas Macroni ühislaenu ettepaneku tagasi

Macroni sõnul peab Euroopa suurendama investeeringuid strateegilistesse sektoritesse ja kordas üleskutset võtta uusi ühislaene, väljastades näiteks eurovõlakirju. Veidi hiljem teatas Berliin, et ei toeta sellist sammu.

"Meie arvates juhib see EL-i juhtide tippkohtumise päevakorda arvestades veidi tähelepanu kõrvale sellest, milles asi tegelikult seisneb, nimelt sellest, et meil on tootlikkuse probleem," ütles teisipäeval kantslerile lähedal seisev Saksamaa valitsusametnik.

"On tõsi, et vajame rohkem investeeringuid. Aga ausalt öeldes kuulub see mitmeaastase finantsraamistiku konteksti," lisas ametnik, viitades EL-i 2028–2034. aasta eelarvele, mille üle praegu peetakse läbirääkimisi.

EL-i liidrid kogunevad neljapäeval Belgias asuvasse lossi arutama bloki majandusmuresid. Saksa ametniku sõnul on Berliinil kõneluste eel kolm peamist eesmärki: ühtse turu süvendamine, kaubanduslepingute laiendamine ja bürokraatia vähendamine.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Friedrich Merzi valitsusel tekib konkurentsivõime küsimuses Macroniga üha rohkem lahkarvamusi. Macron toetab pigem protektsionistlikumaid meetmeid ja Merz toetab neis küsimustes hoopis Itaalia peaministrit Giorgia Melonit.