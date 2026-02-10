X!

WSJ: USA kildanaftatootjad pöörasid pilgu välisturgude poole

USA president Donald Trump ja tema liitlane naftamiljardär Harold Hamm
USA president Donald Trump ja tema liitlane naftamiljardär Harold Hamm Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/JONATHAN ERNST
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA kildanaftatootjad pöörasid varem kogu oma tähelepanu Texase ja New Mexico osariigis asuvale suurele naftaväljale, kuid on nüüd pööranud pilgu ka välisturgude poole.

The Wall Street Journal hindab, et USA kildanaftatootjate parimad päevad on möödas. Samas teavad tootjad, et veel mõnda aega jätkub maailmas nõudluse kasv nafta järele. Seetõttu on tootjad otsustanud võtta allesjäänud ajast maksimumi ning otsivad kildanaftat ka välismaalt.

Naftaparuni Harold Hammi firma suurendab oma kohalolu Argentinas ning hiljuti alustas tema ettevõte ka Türgis kildanafta projekti arendamist. 

Argentina on üks riikidest, kus asuvad suured kildanaftavarud. Kuna riik on välisinvestoritele kergesti ligipääsetav, proovivad USA tootjad just seal tootmist suurendada. The Wall Street Journal toob välja, et USA investoritele võivad veel huvi pakkuda Austraalia, Bahrein, Liibüa, Alžeeria ja Mehhiko.

Veel üks USA tootja on pööranud pilgu Araabia Ühendemiraatide (AÜE) poole. USA suurimad naftahiiglased, nagu Exxon ja Chevron, pole aga kunagi välisturgudest loobunud ning otsivad pidevalt uusi tootmisvõimalusi.

Chevronil on juba märkimisväärne osalus Argentina Vaca Muerta maardlas ning hiljuti allkirjastas firma ka Liibüas vastastikuse mõistmise memorandumi. Exxon on pööranud pilgu Aserbaidžaani poole. 

Texase ja New Mexico osariigis asuv suur naftaväli ehk Permi bassein on samas endiselt täis maardlaid, kuid puurkaevud pole enam nii tulutoovad kui varem, selgub konsultatsioonifirma Wood Mackenzie andmetest. 

Samal ajal eeldab Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), et globaalne nafta- ja maagaasinõudlus võib kasvada kuni 2050. aastani. Ka naftakartell OPEC eeldab, et nõudlus kasvab vähemalt 2050. aastani. 

"Läheneme olukorrale, kus peame leidma uusi tootmisallikaid. OPEC-i vaba tootmisvõimsus hakkab vähenema, USA kildanafta seis on hilises faasis. Kui nõudlus kasvab jätkuvalt, siis kust tulevad need barrelid?" rääkis finantsfirma Pickering Energy Partners.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

WSJ: USA kildanaftatootjad pöörasid pilgu välisturgude poole

