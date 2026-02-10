X!

Kolmapäev tuleb mõõduka lumesajuga

Eesti
Talvine ilm
Talvine ilm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kolmapäeval laieneb madalrõhuvöönd Skandinaaviast Läänemere kohale. Ilm on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Pärastlõunal ulatub Skandinaaviast Eestini kõrgrõhuala serv. Pilvisus on vahelduv ning paiguti langeb siiski ka lund.

Teisipäeva öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund, suurem on sajuvõimalus saartel ja põhjarannikul.

Puhub lõunakaare tuul 2-5, rannikul kuni 8, saartel iiliti 12 m/s.

Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -11, mandri sisealadel -12 kuni -18 ning selgineva taeva all võib langeda ka alla -20 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas võrdlemisi pilvine ning selgimisi esineb vaid üksikuid.

Kohati sajab vähest lund ning sajuvõimalus on endiselt suurim saartel ja põhjarannikul.

Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 5, rannikul kuni 8, saartel iiliti 12 m/s.

Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -11 ning mandril -12 kuni -18 kraadi. Samas võib selgema taeva korral miinuskraade ka rohkem kui -20 olla.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohatiste nõrkade lumesadudega. Valdavalt puhub nõrk lõuna- ja kagutuul ning külma on -3 kuni -9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Miinuskraade on nädala teises pooles keskmiselt -11. Pühapäeval tõuseb keskmine õhutemperatuur -6 kraadi peale. Taevas on muutlik ning olulist sadu oodata pole.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne Kaamera"

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:22

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

22:57

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

22:53

Kreml piiras Venemaal juurdepääsu Telegramile Uuendatud

22:49

Rosin: Venemaa majandus on muutunud väga haavatavaks iga uue sanktsioonipaketi suhtes

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 10. veebruar

22:08

Rooba sai KooKoo võidumängus kirja kaks väravat

22:04

Kolmapäev tuleb mõõduka lumesajuga

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

15:53

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

11:00

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:22

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

22:57

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 10. veebruar

loe: kultuur

18:57

MUBA Talendi auhinna pälvis löökpillimängija Karl Martin Tombak

18:54

Loomeliidud: autoriõiguse seaduse muutmine vajab laiapõhjalist kokkulepet

18:52

Raplas avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad"

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

16:50

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

15:35

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

15:35

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo