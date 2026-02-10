Kolmapäev tuleb mõõduka lumesajuga

Kolmapäeval laieneb madalrõhuvöönd Skandinaaviast Läänemere kohale. Ilm on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Pärastlõunal ulatub Skandinaaviast Eestini kõrgrõhuala serv. Pilvisus on vahelduv ning paiguti langeb siiski ka lund.

Teisipäeva öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund, suurem on sajuvõimalus saartel ja põhjarannikul.

Puhub lõunakaare tuul 2-5, rannikul kuni 8, saartel iiliti 12 m/s.

Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -11, mandri sisealadel -12 kuni -18 ning selgineva taeva all võib langeda ka alla -20 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas võrdlemisi pilvine ning selgimisi esineb vaid üksikuid.

Kohati sajab vähest lund ning sajuvõimalus on endiselt suurim saartel ja põhjarannikul.

Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 5, rannikul kuni 8, saartel iiliti 12 m/s.

Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -11 ning mandril -12 kuni -18 kraadi. Samas võib selgema taeva korral miinuskraade ka rohkem kui -20 olla.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohatiste nõrkade lumesadudega. Valdavalt puhub nõrk lõuna- ja kagutuul ning külma on -3 kuni -9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Miinuskraade on nädala teises pooles keskmiselt -11. Pühapäeval tõuseb keskmine õhutemperatuur -6 kraadi peale. Taevas on muutlik ning olulist sadu oodata pole.