Oluline Venemaa-Ukraina kolmapäeval, 11. veebruaril kell 6.05:

- Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast;

- Venemaa droonirünnak jättis Zaporižžjas elektrita üle 11 000 tarbija;

- Venemaa rünnakus Harkivi oblastile hukkus kolm väikelast ja üks täiskasvanu.

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast

Kohaliku meedia andmetel ründasid Ukraina droonid ööl vastu kolmapäeva Venemaal asuvat Volgogradi naftatöötlemistehast, mille tagajärjel puhkes objektil põleng

Venemaa kaitseministeerium väitis varem, et tulistas mitmes piirkonnas alla 48 Ukraina drooni, kuid Volgogradi oblastit nende seas ei mainitud.

Telegrami kanali Exilenova+ teatel kuulub tehas Venemaa naftahiiule Lukoil ning tegu oli tänavuse esimese droonirünnakuga sellele objektile.

Kiiev ründab regulaarselt sihtmärke sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et nõrgestada Kremli sõjalist võimekust. Ukraina peab Venemaa energiarajatisi legitiimseteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna nendest saadava tuluga rahastatakse sõjategevust.

Venemaa droonirünnak jättis Zaporižžjas elektrita üle 11 000 tarbija

Venemaa teisipäeva hilisõhtune droonirünnak Zaporižžjale jättis linnas elektrita üle 11 000 tarbija, teatasid kohalikud võimud.

Rünnak on osa Venemaa kestvast drooni- ja raketikampaaniast Ukraina energiataristu vastu. See on tõsiselt kahjustanud riigi elektrivõrku ning sundinud kehtestama pakasega pikki voolukatkestusi.

Venemaa jätkas rünnakuid energiataristule eelmisel nädalal pärast lühiajalise nn energiarahu lõppemist. See USA presidendi Donald Trumpi õhutatud kokkulepe, millega Moskva nõustus ajutiselt peatama löögid Ukraina elutähtsa energiataristu pihta, on nüüdseks ammendunud.

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov ütles, et kohaliku aja järgi kella 23 paiku toimunud droonirünnakus purunesid mitme elumaja aknad. Inimesed rünnakus vigastada ei saanud ning energiataristule tekitatud kahju ulatus on selgitamisel.

Ukraina õhuvägi hoiatas kolmapäeva varajastel tundidel linna suunas liikuvate uute droonide eest.

Löögi tõttu kannatab linna elektrivarustus ajal, mil elanikel tuleb niigi rinda pista kogu talve kestnud kütte-, vee- ja voolukatkestustega. Ööl vastu teisipäeva langes õhutemperatuur Zaporižžjas 10 külmakraadini.

Ida-Ukraina rindejoonest vaid mõne kilomeetri kaugusel asuv Zaporižžja on pidev sihtmärk Venemaa rünnakutele tsiviiltaristu vastu.

Venemaa rünnakus Harkivi oblastile hukkus kolm väikelast ja üks täiskasvanu

Venemaa rünnakus Harkivi oblastis asuvale Bohoduhhivile hukkus neli inimest, kellest kolm olid väikelapsed. Veel kaks inimest sai vigastada, teatas kuberner Oleh Sõnjehubov ööl vastu kolmapäeva.

"Bohoduhhivi linnale tehtud vaenlase rünnaku tagajärjel surid kaks üheaastast poissi ja üks kaheaastane tüdruk," ütles kuberner.

Surma sai ka laste juures viibinud 34-aastane mees. Rünnakus said vigastada 35-aastane rase naine ja 74-aastane naine.

Venemaa jätkab sõja käigus regulaarseid rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule, sealhulgas elumajadele ja energeetikasektorile.

