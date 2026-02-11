USA-s loodi jaanuaris 130 000 töökohta

Peamine kasv toimus tervishoiusektoris, mis on viimastel kuudel olnud töökohtade loomise peamine mootor. Ka ehitus- ja tootmissektor lisasid töötajaid, samas transpordi-, finants- ja valitsussektoris vähenes töökohtade arv, vahendas The Wall Street Journal.

USA tööturu andmed ületasid ootusi, ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid varem, et jaanuaris luuakse 55 000 töökohta. Veel detsembris loodi riigis kõigest 48 000 töökohta.

Majandusteadlased eeldavad, et hoolimata inflatsioonist ja tollidega seotud ebakindlusest võivad eelmise aasta maksukärped 2026. aastal tööturgu veelgi elavdada.

Finantsturud reageerisid tööturu andmetele positiivselt, tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkis 0,7 protsenti ja tööstusindeks Dow tõusis 0,5 protsenti.

Jaanuari aruanne viitab tõenäoliselt sellele, et föderaalreserv ei saa ainult tööturu jahenemisele viidates enam intressimäärasid langetada. Jõulisema rahapoliitika toetajad saavad nüüd viidata, et kõrged intressimäärad ei piira oluliselt majandustegevust.