Helsingi laevatehas ehitab USA-le kaks jäämurdjat

USA rannikuvalve ja laevaehitusettevõte Davie Defense on jõudnud kokkuleppele Helsingi laevatehases ehitatavate jäälõhkujate osas. Ameerika ettevõte kuulub samasse kontserni Helsingi laevatehasega, kus ehitatakse kaks jäälõhkujat.

Lisaks ehitab Davie Defense kolm jäämurdjat USA-s Texase osariigis. Ettevõtte sõnul on Soome jäälõhkumisalane asjatundlikkus, erioskused ja tehnoloogia kesksel kohal ka Ühendriikides ehitatavate laevade puhul.

Majandusminister Sakari Puisto nimetas jäälõhkujate tellimuse kinnitamist suurepäraseks uudiseks.

"Sellel ja varem teatavaks tehtud Rauma laevatehase lepingul on Soome meretööstusele väga oluline positiivne mõju. Laevatehaste ning ulatusliku alltöövõtjate ja partnerite võrgustiku moodustatud tervik on rahvusvaheliselt ainulaadne," ütles Puisto pressiteates.

Detsembri lõpus sõlmis USA rannikuvalve lepingu kahe Rauma laevatehases ehitatava jäälõhkuja kohta.

USA rannavalve on tellinud kokku 11 jäälõhkujat, millest seitse ehitatakse Ühendriikides. Neist kolm ehitab Davie Defense Texases Galvestonis.

Ka peaminister Petteri Orpo kiitis viimast uudist.

"Jälle head uudised tööstusest. Jäämurdjate alases koostöös on astutud järgmine konkreetne samm: uued tellimused Helsingi laevatehasele on nüüd tõeks saanud," ütles Orpo.

Peaministri sõnul saab koostööst kasu kogu meretööstus.

Lepingud põhinevad Soome ja Ühendriikide vahelisel vastastikuse mõistmise memorandumil, millele kirjutasid Washingtonis eelmise aasta oktoobris alla president Alexander Stubb ja USA president Donald Trump.