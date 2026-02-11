Neljapäeval on külmakraade kümne ümber

Neljapäeval tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala ja laieneb servaga meie poole. Pilvekihti tekib selgeid laike ja kui kusagil lund pudeneb, siis on see nõrk sadu. Idakaare tuul tugevneb, sest survet tõstab Kesk-Euroopasse jõudev madalrõhkkond. Õhutemperatuur on -10 kraadi ümber.

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Mõnes kohas sajab lund. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on -8 kuni -15, pikemate selgimiste korral võib langeda kuni -18 kraadini, saartel vastu Läänemerd on pehmem.

Hommikul on pilves üksikute selgemate laikudega suurema sajuta ilm. Kirde- ja idatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on -9 kuni -16 kraadi.

Päeval muutub taevas selgemaks, vaid Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 9, õhtu poole saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -11 kraadi.

Reede on taas pilvisem. Päeval jõuab tihedam lumesadu lõunapiirile ja liigub edasi põhja poole, teeb tuisku, sest kirdetuul muutub tugevaks.

Laupäeva öösel lisandub lund ja teeb ka tuisku, päeval sadu nõrgeneb ja nihkub Eesti idaserva.

Pühapäeval pudeneb kerget lund vaid Eesti idaservas. Ööd on -15, päevad -10 kraadi ümber.