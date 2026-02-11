X!

Valitsus kinnitab kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu

Eesti
Kultuurkapitali logo.
Kultuurkapitali logo. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Neljapäevasel valitsuse istungil on päevakorras kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu kinnitamine.

Kultuuriminister teeb neljapäevasel valitsuse istungil ettepaneku kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu uus koosseis. Eelmise koosseisu kinnitas valitsus 8. detsembril 2023, nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.

Uude nõukokku kuuluvad Erich Teigamägi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindajana, Riina Sildos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindajana, Raivo Põldmaa näitekunsti sihtkapitali esindajana, Dagmar Ingi rahvakultuuri sihtkapitali esindajana, Andres Kurg arhitektuuri sihtkapitali esindajana, Jaanika Palm kirjanduse sihtkapitali esindajana, Anu Kivilo helikunsti sihtkapitali esindajana ning Kadri Laas-Lepasepp kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindajana. Lisaks kuuluvad nõukogusse Liina Vahtras kultuuriministri esindajana ning Raigo Uukkivi rahandusministri esindajana.

Kultuurkapitali nõukogusse kuuluvad esimehena kultuuriminister, rahandusministri ja kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali nõukogu nimetatud esindaja.

Kultuurkapitali nõukogu ülesanne on kujundada organisatsiooni strateegilisi suundi, kinnitada eelarve ning tagada sihtkapitalide töö kooskõla seaduse ja avalike huvidega.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

FOTOD | Artti Aigro saabus olümpiakülla

21:37

Valitsus kinnitab kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu

21:36

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

21:29

Neljapäeval on külmakraade kümne ümber

21:25

Piirissaare kohalikud kasutavad järve ületamiseks isetekkelisi jääteid

21:24

USA mereväe tuukrid harjutasid Eestis jääalust lõhkamist

21:15

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

21:07

Eksperdid on Ukraina presidendivalimiste toimumise suhtes skeptilised

21:01

Riigikaitsekomisjon on ajateenijatele eesti keele nõude kehtestamises kindel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

14:44

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

13:19

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

21:36

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

07:42

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises Uuendatud

19:30

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

18:14

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:41

FOTOD | Artti Aigro saabus olümpiakülla

21:36

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

21:15

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

20:03

VAATA OTSE | Kes tuleb jäätantsus olümpiavõitjaks? Uuendatud

loe: kultuur

20:55

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

18:55

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

18:40

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

loe: eeter

20:55

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

20:08

"Pealtnägija": kas kelmide võetud laenust saab tõesti lihtsalt lahti?

18:07

Eesti Laulu artistid kutsuvad finaaliõhtul bingot mängima

15:02

Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

12:00

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

11:55

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

11:50

Tartu hakkab Emajõe vabaujulat korrastama mitme etapi kaupa

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo