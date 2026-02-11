Valitsus kinnitab kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu

Kultuuriminister teeb neljapäevasel valitsuse istungil ettepaneku kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu uus koosseis. Eelmise koosseisu kinnitas valitsus 8. detsembril 2023, nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.

Uude nõukokku kuuluvad Erich Teigamägi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindajana, Riina Sildos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindajana, Raivo Põldmaa näitekunsti sihtkapitali esindajana, Dagmar Ingi rahvakultuuri sihtkapitali esindajana, Andres Kurg arhitektuuri sihtkapitali esindajana, Jaanika Palm kirjanduse sihtkapitali esindajana, Anu Kivilo helikunsti sihtkapitali esindajana ning Kadri Laas-Lepasepp kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindajana. Lisaks kuuluvad nõukogusse Liina Vahtras kultuuriministri esindajana ning Raigo Uukkivi rahandusministri esindajana.

Kultuurkapitali nõukogusse kuuluvad esimehena kultuuriminister, rahandusministri ja kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali nõukogu nimetatud esindaja.

Kultuurkapitali nõukogu ülesanne on kujundada organisatsiooni strateegilisi suundi, kinnitada eelarve ning tagada sihtkapitalide töö kooskõla seaduse ja avalike huvidega.