Otse kell 13.30: koostajad tutvustavad inimarengu aruannet

Pressikonverentsil osalevad Eneli Kindsiko, kes on Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringute kaasprofessor, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, Eesti inimarengu aruande 2026 peatüki "Haridus kui sotsiaalne lift" toimetaja Tiit Tammaru, Tartu ringkonnakohtu kohtunik ja Tartu Ülikooli karistusõiguse nooremlektor, peatüki "Haridus on turvalise ühiskonna alus" toimetaja Mario Truu ja Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor, peatüki "Hariduse andmetarkus" toimetaja Mihkel Solvak.