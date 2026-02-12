X!

Otse kell 13.30: koostajad tutvustavad inimarengu aruannet

Eesti
Eesti

Inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko ja toimetajad Tiit Tammaru, Mario Truu ja Mihkel Solvak tutvustavad neljapäeval kell 13.30 algaval pressikonverentsil aruande sisu. ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Pressikonverentsil osalevad Eneli Kindsiko, kes on Tartu Ülikooli kvalitatiivuuringute kaasprofessor, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, Eesti inimarengu aruande 2026 peatüki "Haridus kui sotsiaalne lift" toimetaja Tiit Tammaru, Tartu ringkonnakohtu kohtunik ja Tartu Ülikooli karistusõiguse nooremlektor, peatüki "Haridus on turvalise ühiskonna alus" toimetaja Mario Truu ja Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor, peatüki "Hariduse andmetarkus" toimetaja Mihkel Solvak.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:15

Lõuna-Korea luure hinnangul soovib Kim oma mantlipärijaks tütart

11:11

Otse kell 13.30: koostajad tutvustavad inimarengu aruannet

10:44

Sidepiirangud tekitavad Vene vägedele raskusi Uuendatud

10:41

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

10:34

Juhan Aguraiuja: kõrged elektriarved on piirkonna energianälja sümptom

10:22

Doktoritöö: hirmu isejuhtiva bussi ees maandab isiklik kogemus

10:21

Statistikaamet ei tea, millal jaanuari THI andmed valmis saavad

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:17

ERR-i teleuudised kell 7:00

10:17

ERR-i teleuudised kell 9:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

11.02

Galerii: Tallinna Ülikooli rektoriks sai Priit Reiska

ilmateade

loe: sport

10:41

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

10:06

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

09:39

TÄNA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat

09:14

TÄNA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit

loe: kultuur

09:46

Otse kell 19: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

09:37

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

loe: eeter

09:49

Eesti Laulu ankeet. Clicherik ja Mäx

08:48

Galerii: Eesti Laulu finalistid alustasid proovidega

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

"Pealtnägija": kas kelmide võetud laenust saab tõesti lihtsalt lahti?

Raadiouudised

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

10:00

Päeval tuleb kuni kümme külmakraadi

09:30

Raadiouudised (12.02.2026 09:00:00)

00:25

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

00:25

Piirissaarde ametlikku jääteed ei rajata

00:25

Päevakaja (11.02.2026 18:00:00)

00:25

Lennundusmuuseumi asutaja soovib riigilt püsirahastust

00:25

Tänavune Tartu Maraton toimub tavapikkuses ja traditsioonilisel marsruudil

00:20

Ida-Virumaal ollakse kimpus suurte kortermajade renoveerimisega

00:20

Raadiouudised (11.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo