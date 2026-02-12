Trumpi administratsioon lõpetab ICE‑i operatsiooni Minnesotas

USA-s kasvab rahulolematus föderaalse immigratsiooniameti (ICE) tegevusega Minnesotas ja piirivalvejuht Tom Homan teatas neljapäeval, et Trumpi administratsioon lõpetab immigratsioonireidid osariigis.

"Operatsioon Metro Surge on lõppemas. Järgmisel nädalal saadame need ametnikud tagasi kodubaasidesse või teistesse riigi piirkondadesse, kus neid vajatakse," ütles Homan.

Viimased Trumpi administratsiooni sammud peaksid leevendama Minnesotas tekkinud pingeid. Homan ise ütles, et valitsus on olnud immigratsioonipoliitika jõustamisel edukas.

Homani sõnul saavutas operatsioon oma eesmärgid ja selle raames toimus neli tuhat vahistamist. Homani sõnul on föderaalasutused viimastel nädalatel parandanud koostööd kohalike ametnikega.

Pinged kasvasid pärast seda, kui Minneapolise linnas toimunud meeleavalduste käigus hukkus immigratsiooniametnike käe läbi kaks Ühendriikide kodanikku.

Pärast seda teatas Trumpi administratsioon, et Minnesotas hakkab ICE‑i operatsioone juhtima Homan. Viimane teatas juba eelmisel nädalal, et valitsus toob Minneapolisest ära 700 föderaalametnikku.