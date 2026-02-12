Ettevõtted valmistuvad sõbrapäevaks

Laupäeval on sõbrapäev, mis muutub Eestis aina populaarsemaks. Lillepoed on selleks puhuks tellinud neli kuni viis korda rohkem lilli, kohvikud nuputavad sõbrapäeva teemalisi maiustusi ning mõnes restoranis on laud sõbrapäevaks juba pool aastat tagasi broneeritud.

Südamekujulised roosa kreemiga pavlovad, armsate sõnumitega koogilõigud ja südamekujulised pitsad – Põlvas asuvas Tillu kohvikus tehakse juba paar nädalat sõbrapäevaks ettevalmistusi, mis kulmineeruvad laupäeval Itaalia-teemalise õhtusöögiga.

"Sellel päeval tulevad kõik ja tahavad kedagi tähele panna. Vastlakuklitrall käib meil juba jaanuari algusest saadik, aga sõbrapäevaks valmistumegi konkreetselt 14. kuupäevaks," ütles Tillu kohviku eestvedaja Eve Veski.

Viisteist aastat kohvikut pidanud Veski tõdeb, et sõbrapäeva tähtsus on eestlaste seas ajaga kasvanud ja sellele pööratakse üha suuremat tähelepanu.

"Meesterahvad broneerivad. Kui naistepäeval võib öelda, et naised tulevad välja pidu pidama ise, siis nüüd panin tähele, et hästi palju meesterahvaid helistas ja pani laudu kinni," märkis Veski.

Viimasel hetkel plaanide tegijad ei pruugi aga kohta saada. Näiteks Võrus tegutsevast Stedingu maja restoranist öeldakse, et kuigi nad pakuvad sõbrapäeva erimenüüd terve nädalavahetuse, on laupäevaks kõik kohad broneeritud.

"Esimesed lauad said juba pool aastat tagasi kinni pandud, see ei ole reklaami- või müügijutt. Ettevalmistusi on tehtud viimased kaks kuud, oleme pannud kokku menüüd ja kuulanud, mida keegi soovib," rääkis Stedingu maja kohviku peakokk ja üks eestvedajaid Joel Helekivi.

Tallinnast Võrru paaripäevasele puhkusele saabunud Eliise Leosk ütleb, et sõbrapäev on üha olulisem ja temalgi on laud juba aegsasti kinni pandud.

"Jood kellegagi koos teed, võtad mingi väikse koogi. Sellele hakatakse juba varem mõtlema, sest kui jääda hiljaks, siis kuskile ei saa," arvas Leosk.

Sõbrapäeval ei saa üle ega ümber lilledest. Tallinnas, Tartus ja Võrus tegutsevast Leeri lilleärist öeldakse, et sõbrapäeva eel tõusevad punaste rooside hinnad, samas kui asi on armsama meelespidamises, siis kokku ei hoita.

"Tellitakse väga palju kimpe ja on palju saatmist – kes elavad kaugemal, saadavad neid üle Eesti ja maailma. Lillekogused suurenevad sõbrapäeval tavapärase müügiga võrreldes neli kuni viis korda," selgitas Leeri lillesalongi omanik Janika Külaviir. "Lillede hinnad tõusevad ja punase roosi hind tõuseb oksjonite tõttu kaks kuni kolm korda. Punane roos on ikka punane roos ja armastus, selle koha pealt tagasi ei hoita."