Endine Tallinna Kristiine linnaosa vanem lahkus Eesti 200-st

Eesti
Renata Lukk
Renata Lukk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Varasemalt Kristiine linnaosa ametit pidanud poliitik Renata Lukk lahkus neljapäeval Eesti 200 erakonnast. "Otsustasin lihtsalt, et minu aeg on seal läbi," sõnas poliitik Õhtulehele.

Luki sõnul ei liigu erakond enam selles sunnas, millega ta sooviks kaasa minna. Selles, kas Lukk poliitikas jätkab, ta veel kindel ei ole.

"Kui minu poliitkarjäär jätkub, siis liberaalse vaatega erakonnas," ütles Lukk.

Lukk oli Äriregistri andmetel erakonna Eesti 200 liige alates 29. novembrist 2021. Erakonna noorteorganisatsiooniga Noor Eesti 200 liitus ta 2022. aasta juunis.

Ta kandideeris 2023. aasta valimistel riigikokku valimisringkonnas 12 (Pärnumaa), kogus 291 häält ning ei osutunud valituks.

Alates 2023. aasta maist kuni 2024. aasta maini oli ta välisminister Margus Tsahkna nõunik ning alates 2023. aasta juunist 2024. aasta veebruarini Eesti 200 Tallinna piirkonna juhatuse liige.

30. aprillil 2024 nimetas Jevgeni Ossinovski juhitud Tallinna linnavalitsus ta Kristiine linnaosa vanemaks. Ta kandideeris 2025. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Kristiine linnaosas, kogus 372 häält ning ei osutunud valituks.

Lukk sai laiemale avalikkusele tuntuks sellega, et tegi linnaosavanemana kaugtööd Laose džunglist. Koduerakond selles toona probleemi ei näinud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Õhtuleht

