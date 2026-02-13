Macron mõistis hukka antisemiitliku hüdra

Prantsusmaa president Emmanuel Macron mälestas 2006. aastal surnuks piinatud prantsuse juuti Ilan Halimit ning mõistis hukka antisemiitliku hüdra, mis on pugenud ühiskonna igasse prakku.

Kuriteos, mis Prantsusmaad kaks aastakümmet tagasi vapustas, röövis umbes 20 noorukist koosnev jõuk 2006. aasta jaanuaris Halimi ning piinas teda Pariisi eeslinnas Bagneux's asuvas sotsiaalmajade piirkonnas. Kolm nädalat hiljem leitud 23-aastane noormees suri teel haiglasse.

"20 aasta jooksul ning vaatamata meie politseinike, sandarmite, kohtunike, õpetajate ja valitud ametiisikute sihikindlatele pingutustele on antisemiitlik hüdra jätkanud oma pealetungi," ütles Macron.

"Võttes pidevalt uusi vorme, on see imbunud meie ühiskondade südamesse, igasse prakku, liigagi sageli kaasas sama argpükslikkuse pakt: vaikida, keelduda nägemast," jätkas Macron.

Presidendipalees esinedes kritiseeris Macron seda, mida ta nimetas islamistlikuks antisemitismiks, mis oli 7. oktoobri pogrommi taga, viidates Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas rünnakule Iisraeli vastu 2023. aasta 7. oktoobril.

Mõiste pogromm viitab vägivaldsetele rünnakutele juutide vastu nende religiooni tõttu.

Samuti kritiseeris Macron äärmusvasakpoolset antisemitismi, öeldes, et see võistleb äärmusparempoolsega. Ta kritiseeris ka antisemitismi, mis kasutab vaikselt edasiliikumiseks antisionismi silti.

Macron ütles ka, et soovib kohustuslikke valimiskeelde ametiisikutele, kes on süüdi antisemiitlikes, rassistlikes ja diskrimineerivates tegudes ja märkustes.

"Liigagi sageli tunduvad antisemiitlike süütegude ja kuritegude toimepanijatele määratud karistused naeruväärselt leebed," ütles Macron.

"Valitsus ja parlament teevad tööd, et karmistada karistusi antisemiitlike ja rassistlike tegude eest," lisas Macron.

Prantsusmaal elab Lääne-Euroopa suurim, umbes poole miljoni inimesega juudi kogukond, samuti märkimisväärne moslemikogukond.

Prantsusmaa juudi kogukonna liikmed on öelnud, et antisemiitlike tegude arv on järsult kasvanud pärast Hamasi terrorirünnakut Iisraeli vastu, mis vallandas Iisraeli sõjalise vastulöögi Hamasi juhitavas Gaza sektoris.