USA inflatsioon aeglustus 2,4 protsendile

Välismaa
USA-s asuv toidupood
USA-s asuv toidupood Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHASE CASTOR
Välismaa

USA tarbijahinnad tõusid jaanuaris oodatust vähem ning inflatsioon aeglustus 2,4 protsendile. Veel möödunud aasta detsembris oli inflatsioon 2,7 protsenti.

Majandusteadlased eeldasid varem, et tarbijahinnad tõusevad jaanuaris 2,5 protsenti. Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli 2,5 protsenti, vahendas The Wall Street Journal

Jaanuarikuine inflatsiooniaruanne avaldati kaks päeva pärast seda, kui selgus, et USA-s loodi jaanuaris 130 000 töökohta ning töötuse määr langes 4,3 protsendini. 

Kuigi tööturg näitab paranemise märke ja hinnatõus taandub, siis inflatsioon on endiselt veidi kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. 

Föderaalreserv ei saa ainult tööturu jahenemisele viidates enam intressimäärasid langetada. Jõulisema rahapoliitika toetajad saavad nüüd viidata, et kõrged intressimäärad ei piira oluliselt majandustegevust.

Inflatsioon on viimastel aastatel taandunud, 2022. aasta keskel ületas see üheksa protsendi piiri. Kuigi inflatsioon hakkas taanduma juba Joe Bideni ametiajal, siis jätkuvalt kiire hinnatõus oli üks peamisi põhjuseid, miks Donald Trump pääses tagasi Valgesse Majja

Tarbijad on ka viimastes uuringutes nimetanud kõrgeid hindu oma peamiseks mureks. Vaatlejad leiavad, et hinnatõus saab olema ka tänavuste vahevalimiste üks võtmeteemasid. 

Toimetaja: Karl Kivil

