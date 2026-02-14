Võru- ja Põlvamaa riigiteedel kehtib ilma tõttu eriline hoolderežiim

Intensiivse lumesaju, tuisu ja libeduse tõttu on liiklus Võru- ja Põlvamaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad muutuda läbimatuks. Seetõttu kehtestas transpordiamet reedel akella 20 riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni laupäeval kella 16-ni.

Riigiteed Võru- ja Põlvamaal on õhtul alanud rohke lumesaju tõttu kohati raskesti läbitavad. Sadu püsib ilmaprognoosi järgi intensiivne laupäeval kella 4-ni.

Tiheda lumesaju ja tuisu tõttu on nähtavus äärmiselt halb. Amet palub nende piirkondade elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna. Raskeveokite juhtidel palutakse võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele jõutakse hiljem.

Amet palub liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Saju aladel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Lisainfot teeolude kohta saab enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.