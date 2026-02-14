Transpordiamet avab laupäeval ametliku jäätee Kihnu

Kihnu suunal avatakse jäätee kogupikkusega 12 kilomeetrit. Sarnaselt Hiiumaa-Saaremaa vahelise trassiga saab see liiklejatele tavapäraselt avatuks ainult valgel ajal kell 8.30–17.

Kihnu trass nimega Lao-Kihnu algab vahetult enne Munalaiu sadamat Pärnus.

Selleks, et jäätee püsiks avatuna, tuleb rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorralduses ja jääteel liiklemise korrast.

Teed hooldab Verston Eesti OÜ.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitab amet vaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral.

Lisaks Hiiumaa-Saaremaa vahelisele ja Kihnu suunalisele trassile teeb transpordiamet koos partneritega tööd, et pühapäeval avada liiklemine ka Vormsile viival jääteel, kogupikkusega 10 kilomeetrit. Vormsi suunaline jäätee on planeeritud avada pühapäeval kell 9.

"Nii Kihnu kui ka Vormsi trassil on eraldi klausel viimastele liiklejatele, kes trassile soovivad minna, ent ei plaani tagasisõitu. Nemad lubatakse trassile kella 16st, et teised liiklejad jõuaksid enne jäätee sulgemist tagasi tulla," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Transpordiamet tegi sel nädalal ettevalmistusi Vormsi ja Kihnu jäätee avamiseks, ent teatas reedel, et keeruliste ilmaolude tõttu lükkub nende avamine määramata ajaks edasi.