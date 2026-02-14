X!

Transpordiamet avab laupäeval ametliku jäätee Kihnu

Eesti
Kihnu jäätee
Kihnu jäätee Autor/allikas: Kristi Raidla
Eesti

Paranenud ilmaolud lubavad transpordiametil koostöös partneritega avada selle aasta teise ametliku jäätee Kihnu suunal. Trass avatakse sõidukitele massiga 2,5 tonni laupäeval kell 12. Samuti taasavatakse Hiiumaa-Saaremaa vaheline trass hiljemalt kell 15.

Kihnu suunal avatakse jäätee kogupikkusega 12 kilomeetrit. Sarnaselt Hiiumaa-Saaremaa vahelise trassiga saab see liiklejatele tavapäraselt avatuks ainult valgel ajal kell 8.30–17. 

Kihnu trass nimega Lao-Kihnu algab vahetult enne Munalaiu sadamat Pärnus.

Selleks, et jäätee püsiks avatuna, tuleb rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorralduses ja jääteel liiklemise korrast.

Teed hooldab Verston Eesti OÜ.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitab amet vaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral.

Lisaks Hiiumaa-Saaremaa vahelisele ja Kihnu suunalisele trassile teeb transpordiamet koos partneritega tööd, et pühapäeval avada liiklemine ka Vormsile viival jääteel, kogupikkusega 10 kilomeetrit. Vormsi suunaline jäätee on planeeritud avada pühapäeval kell 9.

"Nii Kihnu kui ka Vormsi trassil on eraldi klausel viimastele liiklejatele, kes trassile soovivad minna, ent ei plaani tagasisõitu. Nemad lubatakse trassile kella 16st, et teised liiklejad jõuaksid enne jäätee sulgemist tagasi tulla," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Transpordiamet tegi sel nädalal ettevalmistusi Vormsi ja Kihnu jäätee avamiseks, ent teatas reedel, et keeruliste ilmaolude tõttu lükkub nende avamine määramata ajaks edasi.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:34

TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

12:17

TÄNA OTSE | Braathen tegi vinge läbimise, Laine 30 hulka ei mahtunud Uuendatud

12:09

Video: vaata, kuidas kerkis Eesti Laul 2026 lava

12:05

Vaata uuesti: erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel"

11:56

Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

11:51

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

11:33

Transpordiamet avab laupäeval ametliku jäätee Kihnu

11:27

Eesti jõutõstja tuli rekordilise esitusega Euroopa meistriks

11:22

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

13.02

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

13.02

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

13.02

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

13.02

Euroopa inimõiguste kohus hakkab arutama Danilson-Järgi kaebust

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:34

TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

12:17

TÄNA OTSE | Braathen tegi vinge läbimise, Laine 30 hulka ei mahtunud Uuendatud

11:56

Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

11:27

Eesti jõutõstja tuli rekordilise esitusega Euroopa meistriks

loe: kultuur

11:51

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

11:22

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

09:32

PÖFF-i uus kunstiline juht Triin Tramberg: suuri muudatusi ma kohe tegema ei hakka

loe: eeter

12:09

Video: vaata, kuidas kerkis Eesti Laul 2026 lava

12:05

Vaata uuesti: erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel"

11:09

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

10:58

Täna selgub Eesti Laul 2026 võitja

Raadiouudised

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

13.02

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

13.02

Soome sotsiaal- ja terviseminister astus tagasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo